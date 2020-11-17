馬雲好友「錢多多」遇襲畫面曝光 行兇過程不到十秒

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的大陸富豪錢峰雷，上周六與助理在灣仔遇襲後，昨登報懸賞一千萬港元緝兇後，大陸社交媒體隨即流傳一段錢遇襲片段，可見載有兇徒的私家車跟隨錢的座駕到會所外，三名兇徒「快閃」襲擊錢及其助理後迅速逃去，行兇過程不足十秒。消息稱，錢遇襲前曾在「牌局」上與人爭執，警方昨已約見曾出席「牌局」的人士了解，初步相信與案無關。

據香港星島網報導，根據昨日在微博「曝光」的片段所見，一輛私家車尾隨接載錢峰雷的七人車，兩車前後抵達灣仔會展皇朝會門口，刀手最初推開車門監視，當見錢及其男助理步出門外，三名刀手即下車衝前向兩人施襲，手法專業，似乎訓練有素。兇徒行兇過程不足十秒，錢負傷突圍登上座駕逃離，刀手亦轉身逃跑登上接應私家車離開。

錢峰雷遇襲後，昨日隨即在香港報章刊登廣告，表示得悉警方正盡力緝兇，現懸賞協助警方緝兇及將兇徒繩之以法，又指「任何人若能提供可靠消息或證據，如銀色私家車牌片段等等，可獲獎賞最高港幣一千萬元，或按此比例之懸紅金額」，如果指證到幕後指使人，令對方在香港成功定罪，可經面議獲得更高賞金，該廣告同時刊載了其代表律師事務所的電話號碼，方便任何人提供有關消息。

據了解，錢出事前出席了一個「牌局」，席間曾與人發生爭執，離開時即告遇襲，警方昨已約見曾出席「牌局」的人士，包括據稱曾與錢爭執的「牌友」了解，但初步相信有關人士與襲擊案無關。