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北京瞭望／習近平二次南巡的三個意義

經濟日報 / 香港特派員 李春

蠟梅通常臘月盛開，除暗香，還有更添喜慶。13日那天，朋友從揚州傳來照片數幀，說揚州的蠟梅已經開了。一說揚州蠟梅花開，馬上想到揚州史公祠，因祠內有古蠟梅樹，是乾隆37年建祠所植。每年這棵樹蠟梅開了，揚州甚至中國其他地方才陸續有暗香浮動，所以揚州人管這樹蠟梅叫「頭花」。

原來友人說蠟梅花開，另有隱喻，是說那位「老者」就在揚州頤養，其住的地方離史公祠也不算遠。又說今上這天到了揚州，不知有沒有去欣賞蠟梅「頭花」。

秋天就算不去欣賞蠟梅，也是江南的好時光。中共總書記習近平就在此時節下江南，一路去了三座城，先到上海，再過大橋到南通，最後是去揚州。

江南地面，有人稱這是習一年之內的「二次南巡」。習近平去上海，是為浦東開放建設30年大典站台，還有一份特別的講話，上海圈內的朋友勸大家好好讀一下習近平的浦東30年講話，最好是對比一下之前到深圳特區40年大會上的講話，看看有哪些異同。其後就有人有了宏文，說要回顧中共浦東的決策歷史，稍後再看看浦東在十四五規劃中的表述，然後很不客氣地說，「深圳沒戲了」。其實稍看一下相關文字，深圳不能說「沒戲」，只是不如早前那群人胡吹亂侃那般風景吧。

浦東這事上海人最關心，但整個中國經濟界都在猜今上因何去南通，又因何要專門去看南通博物苑、張謇故居陳列室。後來官宣大談長江經濟帶，但民間特別是經濟界，有好幾位都在研究習近平這次去南通、講張謇。

那年曾在重整中的張謇故居盤桓了整天，仔細看下來，張謇主要有三大特點，一是「末代狀元」，這說明他是有文化的；二是首位民族輕工業創辦者；三是中國近代教育的開路人，中國第一所師範學校南通師範學校就是他創辦的。其實張謇創下的「中國第一」還有好多，如中國第一家民辦博物館南通博物苑，中國第一家氣象台軍山氣象台等等。

但習近平這次去南通，是有政治象徵意義的，那就是他講的兩點，一是他說：「在當時內憂外患的形勢下，作為中華文化薰陶出來的知識分子，張謇意識到落後必然挨打、實業才能救國，積極引進先進技術和經營理念，提倡實幹興邦，起而行之，興辦了一系列實業、教育、醫療、社會公益事業，幫助群眾，造福鄉梓，是我國民族企業家的楷模。」這段話不用詮釋，看看今天世界大勢就明了。

二是他說：「民營企業家富起來以後，要見賢思齊，增強家國情懷、擔當社會責任，發揮先富幫後富的作用，積極參與和興辦社會公益事業。」這段話稍多點嘴，是請看兩點，一是中共19屆五中全會，習提出「共同富裕」的主張，中國由之將進入新階段；二是最近發生了很多事，很多人如螞蟻上了熱鍋，現在用張謇來給你們做個榜樣，說安撫也好，說嚴格要求也好，都有道理。

最後是下揚州。初段報出的行程，沒有露揚州這事，但現在真是人人都是記者，揚州人很快就把這事上了社交媒體，所以人民日報的人民網搶先來了一段，然後才有其他官媒報導。

揚州的朋友，堅持有人這次是專門去看「老者」的，這值得相當相信，因為這「二次南巡」，除了跟著丁主任（丁薛祥）、劉副總理（劉鶴）和何主任（何立峰），還專門叫上了中共中央組織部長陳希，懂中共黨規矩的明了這意思。再說一是老人家上了年紀，應該去探探；二是最近好多傳說，需要在一定層面上有所表示，至少於中共黨內的安定有好處。至於跟螞蟻有無關係，應當另說。

不過相當遺憾，江蘇安排行程者不是江蘇人，不備蠟梅，也不懂蠟梅在中國的的地位，以及揚州蠟梅「揚州黃」的品位。

中共 習近平 上海

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