京東2020第3季財報優於預期

大陸電商巨頭京東集團，16日晚間公布財報，受到服務收入帶動增長，第3季營收人民幣1,742億元（新台幣7490.6億元），年增29.2%，京東第3季淨利潤人民幣76億元，而去年同期為人民幣6億元；基於非美國通用會計準則，淨利潤為人民幣56億元，年增80.1%，優於外界預期。

不過京東股價在美股盤前大幅震盪，目前跌1.5%。

其中，京東集團的日用百貨商品銷售收入為人民幣581億元，年增34.8%；服務收入為人民幣228億元，年增42.7%。

截至2020年9月底，京東過去1的活躍用戶數為4.416億，年增32.1%，增速創下過去三年來的新高，這其中來自於下沉新興市場的新增活躍用戶占比接近八成。

財報顯示，京東集團第3季度的庫存周轉天數已降至34天，創歷史新低，零售業務目前仍是京東集團的收入主體，庫存周轉速度是零售行業最核心的考核指標之一，而沃爾瑪和亞馬遜的庫存周轉天數均超過40天，而作為全球零售業周轉速度標竿的Costco，庫存周轉天數在30天左右，但Costco只管理幾千個SKU。

此外，京東集團孕育的大健康領域獨角獸「京東健康」，成立僅一年半時間，於11月15日通過港交所聆訊，獲准在香港上市。

截至2020年9月底，京東物流營運超過800個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2000萬平方公尺。

同期，京東集團體系上市公司及非上市公司員工數突破32萬人，該人數相當於阿里巴巴、騰訊、字節跳動、美團這四家網路大廠人數的總和。