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陸外交部回擊龐培歐：美國不要在錯誤和危險道路上越走越遠

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

大陸外交部發言人趙立堅今天再就美國國務卿龐培歐上周所稱「台灣不是中國的一部分」抨擊龐培歐：「美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西」。

媒體今天在大陸外交部例行記者會上詢問趙立堅，美國務院發言人14日在回答媒體詢問時，強調美過去40年來遵循中美三個聯合公報、台灣關係法、和對台「六項保證」的一個中國政策。中方對此有何評論？

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美兩國相互承認並建立外交關係。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

他說，美國當年單方面制定的所謂「與台灣關係法」以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。

趙立堅說，「我們再次正告美方，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，美方不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

龐培歐 外交部

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