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台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

北京研擬「台獨」份子名單？ 台：適得其反

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中央社15日報導，台灣陸委會稱，中國擬定「台獨份子」之說為「對岸刻意操作此種極端偏激議題」，並說此舉「意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。」

陸委會指:「中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。」

根據中聯辦控制的港媒大公報，中國有關單位正在研究制定「台獨」頑固分子清單。目的是針對「涉『獨』言論囂張、謀『獨』行徑惡劣的頑固分子」及其金主等主要支持者，采取「嚴厲制裁」等有效措施。

大公報稱，有上述情事者，依據中國《反分裂國家法》、《刑法》和《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款「繩之以法」，並終身追責。

台灣多少人支持台獨?

美國國務卿蓬佩奧13日稱，「台灣非中國一部份」。此話一出觸動北京敏感神經。親北京的《大公報》連日鬥大標題先是批蓬佩奧「險惡居心」、又說「台獨勢力自取滅亡」，更表示「台胞力挺大陸擬定清單嚴懲台獨」。

根據台灣政治大學選舉研究中心自1992年起每半年的政治民意調查。2020年的最新數據顯示，28.7%的民眾選擇「維持現狀再決定」，雖然最多，但比例歷年持續下降中。27.7%台灣人偏向「台灣獨立」，支持度是歷年最高。希望「永遠維持現狀」者佔23.6%。7.4%的民眾支持「盡快獨立」。希望「兩岸統一」則為5.1%，是歷年最低。

雖然北京傾向將台灣的台獨趨勢歸為民進黨執政所導致，但這份研究數據顯示，自2007年開始，「認同自己是台灣人」的比例就開始高於「兩者皆是」，即便在2008年後，反對「台獨」立場鮮明的馬英九執政8年，「認同自己是台灣人」的比例仍持續上升。

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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