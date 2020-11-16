香港一民宅大樓發生火災 8人死亡逾10人受傷

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港佐敦廣東道有一個老式住宅大樓「唐樓」發生火災。（圖／取自新浪網）
香港佐敦廣東道有一個老式住宅大樓「唐樓」發生火災。（圖／取自新浪網）

香港有大樓發生火災。佐敦廣東道有一個老式住宅大樓「唐樓」起火，焚燒大約2小時後至晚上10時許被撲滅，現場消息指出有8人死亡，火警已造成最少超過10人受傷。

據香港電台網站15日晚間消息指出，火災在晚上8時許發生，香港警方接報有低樓層冒煙，根據網路片段，當時樓層火勢熊熊，火舌波及大樓上層，現場冒出大量濃煙，消防到場後將火撲滅。

一名男子逃生下樓期間跌傷腳，救護員及警員為傷患施已心肺復甦術，有人要佩戴氧氣罩，傷患分別送往香港廣華、伊利沙伯、明愛及瑪嘉烈醫院治療。

有住在火警旁邊大廈的一名住戶表示，事發時他聽到尖叫聲，於是也帶著隨身物品下樓，當時聽不到有火警鳴笛聲，也無爆炸聲，但他看到大火，現場也傳出濃烈氣味；還有目擊者說，看見一名男子從窗外棚架跳到街上，當時有聞到燒焦氣味。

香港 火災

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