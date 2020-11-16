研究實踐所揭牌 推進兩岸鄉村融合

廣東海峽兩岸鄉村融合發展試驗區建設正加快推進。繼第二、第三個試驗區於近期相繼在湛江、汕尾掛牌之後，本月13日，位於清遠連樟村的海峽兩岸鄉村融合發展試驗區研究實踐所也揭牌成立，當日共有6個兩岸農業合作項目現場簽約。

中新社報導，在13日舉行的研究實踐班開班儀式上，來自兩岸的涉農專家、學者、從業人員針對台灣水果種植、銷售，麻竹笋產業發展、竹笋保鮮、農產業認證溯源、鄉村治理等內容開展熱烈交流。

海峽兩岸鄉村融合發展試驗區是廣東省首創的一個集對台工作、鄉村振興、涉台研究於一體的系統工程。其基本思路是，在實施鄉村振興戰略中有機融入「台灣元素」，先行在粵北、粵西及粵東各建設一個「海峽兩岸鄉村融合發展試驗區」，逐步在廣東全省推廣。目前，試驗區已先後在清遠、湛江、汕尾等地十餘鎮村一線落地。

2019年6月26日，首個海峽兩岸鄉村融合發展試驗區在清遠落地。該試驗區主要選取「英德市和清新區，西牛鎮、九龍鎮、浸潭鎮、三坑鎮，連樟村」作為試驗區範圍，並設立「海峽兩岸鄉村融合發展研究實踐所」，舉辦研究實踐班，重點在鄉村規劃、文創產業、農民人才建設、生態農業等領域與島內涉農團隊、職業農民開展廣泛合作和探索。

廣東省海峽兩岸交流促進會農業委員會會員企業是試驗區建設的重要合作夥伴。該會常務副會長鄭逢喜認為，去年推出的惠台26條措施提出「台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設項目和財政項目」，給予台灣農民投資大陸農業非常明確的支持，作為在台灣從事農產品標準第三方認證工作30餘年專業人員，他感到非常高興，認為「2020年是台灣農民投資大陸的元年」。

13日的揭牌儀式上，主辦方呼籲台胞台商積極投身海峽兩岸鄉村融合發展試驗區建設，帶動更多基層鄉親到試驗區交流參訪、共贏合作。