中亞戰略利益衝突 新疆問題有解？

「中國『一帶一路』未來的發展，將會決定維吾爾族的命運。」台灣智庫諮詢委員董立文15日在東突厥斯坦座談會指出，中國一帶一路政策產生一條龍模式，但未給歐亞國家當地帶來工作機會，成為債務國的反彈將影響中國對新疆的高壓控制，台灣可繼續做好民主社會示範。

維吾爾曾多次獨立

「1864年新疆回亂，維吾爾族才首見於清朝記載。」政大台史所副教授李福鐘指出，由於嘉峪關往西都是沙漠，甘肅西端就是漢人能屯墾的界線，喀什到中亞自古就是遊牧民族的土地；1933年盛世才剛取得新疆軍政控制權，南疆維吾爾人在喀什成立東突厥斯坦伊斯蘭共和國，但這個政權只存在了幾個月。

李福鐘說，盛世才1943年發布命令要求各族人民捐獻軍馬1萬批，1944年11月伊犁多民族成立東突厥斯坦共和國，推烏茲別克人艾力汗吐熱為臨時政府主席，發布9條政綱包括根除漢人各種虐政、各族一律平等、尊重宗教、定維吾爾文為國語等。1945年國民政府派張治中為代表，協商後放棄獨立改為自治。

俄國中國利益衝突

「新疆有500年是由蒙古準噶爾汗國統治，造成維吾爾族有400年的空白歷史。」董立文表示，新疆周邊大國都曾想經略大中亞，像印度有喜馬拉雅計畫，伊朗有大中東計畫等；美國曾幫助阿富汗反抗軍對付蘇聯，「新絲路計畫」就是由美國參議員提出來的大中亞戰略，「一帶一路」也脫胎自美國的經營。

「中共發動37國倡議支持新疆作為，俄羅斯就在裡面，但有利害衝突的伊朗、印度則不在其中。」董立文表示，哈薩克到新疆旅遊有一堆人被失蹤，人權團體愈來愈要求哈薩克政府強硬，俄國穆斯林協會副主席也公開站出來表態，穆斯林在俄國佔20%，有一定輿論壓力；中國未來也會面對鄰國的抗議。

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