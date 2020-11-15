香港大公報：美國大選民進黨當局上演「髮夾彎」

香港大公報報導，美國大選過程中，台灣從民進黨當局到綠營政客、媒體，再到民進黨豢養的「網軍」，一邊倒地追捧川普，貶損拜登，營造出「台灣最挺川普」的景象。隨着美國大選結果明朗化，民進黨當局期望落空，陷入尷尬與憂慮，先是一再否認押寶川普，反覆宣揚「誰當選美台關係都會好」；再借道賀拜登「套近乎」；同時「甩鍋」國民黨。儘管民進黨當局施展渾身解數補救，但改變不了其「選邊押寶」川普和投機短視的真實面目。

10月31日，在遭到華盛頓郵報、NBC質疑「選邊押寶」川普後，蔡英文緊急召開「國安」高層會，隨後民進黨當局啟動系列補救糾偏措施，被媒體稱為「髮夾彎」。

一是極力否認「挺特」，鼓吹美台關係不受選舉結果影響。蔡英文表示，「無論選舉結果如何，持續深化與美國兩黨關係，爭取美國跨黨派支持台灣，是我們推動美台關係發展的首要目標」。蘇貞昌稱，「相信美台關係會越來越好，拜登當選能使美台關係大躍進」。吳釗燮、蕭美琴則一口否認有「押寶」行為，並通過刊文、接受採訪等形式密集澄清「轉發第一夫人助選講稿」、「刪減民主黨人士祝賀視頻」等事，堅稱「台灣將與美國執政黨維持良好關係」。

二是借道賀企圖凸顯美台關係親密。11月8日，蔡英文先是轉發了今年1月拜登祝賀其連任的推文，然後稱，「現在輪到我向新當選的美國總統拜登和副總統哈里斯表示祝賀」。隨後，民進黨人士向媒體炫耀，「蔡的巧妙祝賀方式，不僅使『押寶說』不攻自破，也證明蔡政府與美國跨黨派交流互動密切」。民進黨當局一干要員也緊隨其後紛紛發表「親拜登」言論，如「相信拜登會繼續挺台灣，台灣人一樣會報恩」；「拜登對台灣也不錯」；甚至無恥地稱「（面對拜登）有一種面對自己爺爺的親切感」。

三是給國民黨扣上「反美」帽子，混淆視聽。中央社報導，民進黨高層分析，「拜登當選後，如果國民黨繼續『反美豬』，無疑證明國民黨不只是反特朗普，也反拜登，更是反美」；並稱「湧入美國在台協會（AIT）社交賬號留言洗版的人，是韓國瑜粉絲扮演的機器人」。

儘管民進黨當局極力掩飾「押錯寶」的行徑，但收效不大。「蔡英文選錯邊」、「台灣得罪拜登」仍成為島內熱搜關鍵詞。拜登在計票中領先後，民進黨當局試圖扭轉輿論風向、撲滅「挺特」言論，但為時已晚。台對外部門上午推特發文恭賀拜登，下午吳釗燮便發表署名推文，感謝川普「為台灣留下不朽遺產」。綠營「川粉」海量留言洗版AIT網站，大罵「拜登偷竊、民主黨垃圾」。蔡英文臉書粉絲團也因發表「挺川貶拜」言論被臉書停權。

三、民進黨當局何去何從。近年來，美國加緊打「台灣牌」，以台灣為「棋子」，頻頻製造事端，踩大陸紅線。民進黨當局不僅甘當美國「棋子」，更主動貼靠美國。美國大選期間，民進黨當局把操弄島內政治的把戲運用到美國國內政治，「一邊倒」押寶川普，賣力幫助川普打壓政治對手。其為一黨之私，不顧台灣民意與民眾安全福祉的本性暴露無遺。在川普連任受阻後，民進黨當局由亢奮轉向失落，唯恐因此前「貶拜」行為受懲，惶惶不安。「美麗島電子報」董事長吳子嘉甚至稱「美國大選落幕，就是民進黨倒霉開始」。

報導稱，為扭轉被動局面，民進黨當局見風使舵，迅速轉向示好拜登，又一次施展「髮夾彎神功」。但民進黨當局對「押錯寶」越描越黑，無異於唾面自乾、自取其辱。民進黨當局與其將自己掛在美國的戰車上，仰人鼻息，看人臉色，不如自我反省，停止政治算計，停止「反中」、謀「獨」行徑，重回在「九二共識」前提下維護兩岸關係和平發展的大道，重塑台海和平穩定的大勢。眼下台海形勢風高浪急，民進黨當局何去何從？