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陸軍控司司長：美國嚴重損害國際防擴散合作的基礎

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸外交部軍控司司長傅聰在北京以視訊出席2020年歐盟軍控與防擴散研討會。（環球網）
大陸外交部軍控司司長傅聰在北京以視訊出席2020年歐盟軍控與防擴散研討會。（環球網）

大陸外交部軍控司司長傅聰日前指出，美國以意識形態劃界，推動建立對華高科技出口審慎聯盟，企圖將相關機制改造為對華封鎖和脫鉤的工具，並刻意阻撓中國加入相關機制。這種做法嚴重損害國際防擴散合作的基礎，也嚴重干擾正常的國際科技貿易合作。

傅聰表示，11月13日，在北京以視頻方式出席2020年歐盟軍控與防擴散研討會時表示，當前形勢下，國際社會要建立普遍參與、包容有效的國際防擴散機制，推進國際軍控與防擴散進程健康發展，促進共同和普遍安全。

傅聰在發言中表示，防止大規模殺傷性武器擴散是國際社會的共同責任。但長期以來，防擴散出口控制機制參與方普遍性不足的問題一直沒有得到解決，歧視性和雙重標準等問題也依然突出。近幾年，這些問題非但沒有得到解決，還出現了惡化的逆流。

「國際社會應堅持真正的多邊主義和法治原則，反對政治化傾向，在各國平等普遍參與的基礎上，建立公正、包容的防擴散出口管制與國際合作機制。」傅聰說。

傅聰在發言中指出，朝核、伊核等防擴散問題十分複雜，不可能一蹴而就，只能通過政治外交手段，循序漸進解決。事實表明，極限施壓，甚至威脅使用武力，只會使問題更加複雜難解。制裁本身不是目的，更不是萬靈藥。制裁是手段，解除或放鬆制裁也是手段。如果不解決伊朗或朝鮮合理的安全與發展關切，試圖通過制裁施壓強加解決方案，必定是死路一條。

傅聰說，當前形勢下，各方應堅定履行伊核問題全面協議，堅決反對單邊制裁和長臂管轄。有關各方應在聯委會框架內，通過對話協商解決履約分歧，恢復協議權利和義務的平衡。中方高度重視有關各方在地區安全問題上的關切，主張在維護全面協議的前提下，另闢新的對話平台，推動達成維護地區和平穩定的新共識。

傅聰說，要求北韓一步到位棄核但不解決其安全與經濟關切是不可能實現的目標，同步對等、分階段推進是唯一出路。中方敦促美方切實拿出誠意，以實際行動回應朝方在安全和發展上的正當合理關切，使半島核問題重回對話解決的軌道。

北京 北韓 外交部

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