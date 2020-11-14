港府斥外國政客無端指責 重用詆毀國安法時技倆

針對4名民主派議員資格遭取消一事，香港特區政府新聞網14日發表新聞公報，對外國政府對全國人大常委會決定作出的無端指責，表示強烈譴責。

港府發言人稱，有關別有用心的指責乃出於政治動機，旨在破壞「一國兩制」下中央人民政府與香港特區的關係。這些國家或政府粗暴可恥地干預另一個國家或政府的內政，違反國際關係基本準則。

發言人指出，外國政客指責該4名立法會議員遭取消資格，暴露他們持雙重標準，重用詆毀《港區國安法》時所使用的技倆。

發言人稱，部分人士批評全國人大常委會的決定壓制人權、自由，削弱民主或立法會對行政機關的權力制衡，此等說法完全偏離事實。特區政府對外國政客作出的不負責任言論予以譴責。特區政府重申，香港事務是中華人民共和國內政，並再次敦促外國有關政府和人士恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務。