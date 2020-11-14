唐英年：辭職議員倘再參選 必須表達真誠悔意

港府宣布取消4名立法會泛民議員資格，15名泛民議員宣布跟進總辭。對此，大陸全國政協常委唐英年14日表示，他對民主派議員總辭感到非常失望，辭職議員倘再參選，必須表達真誠悔意，改正錯誤。

綜合港媒報導，香港友好協進會14日在灣仔擺街站收集市民簽名，支持人大常委會通過有關香港立法會議員資格問題的決定，以及特區政府取消4名民主派議員資格，本身是協進會會長的唐英年到場簽名表達支持。

唐英年稱，既然領取議員薪酬，就應該為市民服務和監察政府，總辭是有負選民所托，但每個人都應該有更生機會，一時犯錯不代表一生都犯錯，隨著時間和環境變遷，以及人越來越老，應該給予更生機會。

唐英年說，如果辭職的議員日後想再參選，就由選舉主任決定，評估他們是否擁護基本法和效忠香港特區，認為有關人士必須透過言行表達出真誠悔意，將以往的錯誤行為「undo」。

他強調，立法會議員勾結外國勢力干預香港內部事務是不可以接受，人大常委會的決定是有必要性和來得及時，而香港是法治社會，他們可以就被取消議員資格一事提出司法覆核。