聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐英年：辭職議員倘再參選 必須表達真誠悔意
港府宣布取消4名立法會泛民議員資格，15名泛民議員宣布跟進總辭。對此，大陸全國政協常委唐英年14日表示，他對民主派議員總辭感到非常失望，辭職議員倘再參選，必須表達真誠悔意，改正錯誤。
綜合港媒報導，香港友好協進會14日在灣仔擺街站收集市民簽名，支持人大常委會通過有關香港立法會議員資格問題的決定，以及特區政府取消4名民主派議員資格，本身是協進會會長的唐英年到場簽名表達支持。
唐英年稱，既然領取議員薪酬，就應該為市民服務和監察政府，總辭是有負選民所托，但每個人都應該有更生機會，一時犯錯不代表一生都犯錯，隨著時間和環境變遷，以及人越來越老，應該給予更生機會。
唐英年說，如果辭職的議員日後想再參選，就由選舉主任決定，評估他們是否擁護基本法和效忠香港特區，認為有關人士必須透過言行表達出真誠悔意，將以往的錯誤行為「undo」。
他強調，立法會議員勾結外國勢力干預香港內部事務是不可以接受，人大常委會的決定是有必要性和來得及時，而香港是法治社會，他們可以就被取消議員資格一事提出司法覆核。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言