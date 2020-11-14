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港府拒豁免限聚 記協取消遊行

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
港府拒絕批出限聚令豁免，記協決定取消15日的遊行。路透資料照片
港府拒絕批出限聚令豁免，記協決定取消15日的遊行。路透資料照片

港府政務司司長張建宗13日晚間拒絕批出限聚令豁免，記協14日淩晨表示，對此感到極度失望，並決定取消15日的遊行。

綜合港媒報導，香港記者協會原本計劃15日於港島區舉辦遊行，針對香港電台鏗鏘集編導蔡玉玲被捕事件表達關注。警方反對後，記協提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會商議後，有條件批准，指如果政務司司長張建宗批出豁免限聚令，記協可以遊行。

政務司司長辦公室14日深夜回覆，表示就記協提供的資料，政府未能確立有關遊行，符合《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》相關條文的條件；並指衞生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集的活動，尤其現在香港社區持續出現隱形傳播情況，政府有需要透過不同限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延。

記協表示，對遊行被迫取消感到極度失望，並對張建宗拒絕給予限聚令下的豁免表示無奈。記協呼籲，同業切勿在未獲豁免之下繼續進行相關集會或遊行，將透過其他途徑繼續為蔡玉玲及業界發聲，提供所需支援。

香港 社交距離 疫情

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