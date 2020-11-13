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回應龐培歐 陸委會：中華民國是主權國家
美國國務卿龐培歐說，台灣不是中國的一部分。陸委會今日對此表示，中華民國是主權國家、成立迄今仍在台灣屹立不搖。台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國的一部分。
龐培歐12日接受電台訪問時談到美國對台政策時說，台灣不是中國的一部份，還說這是自雷根政府時就承認的對台政策。
陸委會以書面形式表示，呼籲北京當局不要再自欺欺人，應務實面對兩岸現狀、正視中華民國及台灣民意，秉持對等尊嚴原則，進行良性互動對話，共同維護台海和平。
陸委會指出，長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，樂見美方不分朝野黨派，支持台灣推動穩健的兩岸政策，未來持續以具體行動深化台美關係及落實「台灣關係法」及「六項保證」的承諾。
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