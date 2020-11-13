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回應龐培歐 陸：美國不要在錯誤和危險道路上越走越遠
美國國務卿龐培歐稱「台灣不是中國的一部分」。大陸外交部發言人汪文斌今天在記者會上表示，美國不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。
汪文斌表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。在一個中國原則基礎上，中國已經同世界上180個國家建立了正式外交關係」。
一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美兩國相互承認並建立外交關係。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。
龐培歐出於一已政治私利、置中美兩國人民根本利益於不顧，顛倒黑白、編造謊言，目的是誤導輿論、擾亂視聽，進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定。其險惡居心早已大白於天下。
汪文斌說，中方正告龐培歐之流，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。
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