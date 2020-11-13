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遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統
大陸外交部終於向美國總統當選人拜登祝賀，外交部發言人汪文斌下午在例行記者會上表示，中方一直關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，「我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和哈里斯女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程式作出確定」。
▍延伸閱讀：2020美國總統大選 完整開票專區
美國大選今天再有一州確定，即亞利桑那州的選票統計結束，確定由拜登獲勝，拜登當選美國總統大選更無懸念。不過，大陸國家主席習近平仍未向拜登發出賀電。
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