快訊

土堆長人臉？耕作驚見小女嬰 慘被當「種子」埋進土

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：美方認識到無法遏制中國 就會談合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國經濟體制改革研究會副會長樊綱。新華社
中國經濟體制改革研究會副會長樊綱。新華社

中國經濟體制改革研究會副會長樊綱近日表示，美國兩黨雖分歧多，但在遏止中國的問題上高度一致，即使是民主黨總統參選人拜登當選，也會設法遏制中國；中國要更強大，當美方認識到無法遏制後，就會來談合作。

據新京報報導，樊綱近日在接受訪問時作如上表示。他說，拜登當選也會想辦法遏制中國，但方法可能不同，比如可能更多在拉盟友共同遏制。對於中國的因應方式，他認為，「我們改變不了對方，只能改變自己」，中國要創造更好的營商環境，與世界更多的國家與企業，建立命運共同體，積極參與多邊，繼續開放市場。

他並強調，今年中國要抓緊RCEP的簽署，成員國都是與中國經濟有著非常密切關係的夥伴國家，有助於形成區域經濟的更緊密關係。

至於中美關係，樊綱表示，美國的一些政客遏制中國的發展，稱要抓住最後的時間，美方可能還會鬧出各種事，但中國如果繼續高增長或是正常的增長，堅持發展5年至20年，當美方認清無法遏制中國發展的時候，中國發展達到越來越高水準的時候，美方就會來談合作。

他強調，現在中國要繼續加大改革，打通內循環、外循環，消除各種梗阻，要更多地自主創新。

拜登 民主黨

延伸閱讀

共和黨不承認拜登勝選 民主黨領袖批毒害民主

陸十四五規劃科技自立 新經濟數字產業發光

川普挺台港 將成為拜登外交政策最初試煉

同黨議員看不下去 籲川普讓拜登獲國安簡報

相關新聞

港府：承諾採購全港市民所需2倍新冠疫苗

香港食物及衛生局局長陳肇始今日表示，港府積極聯絡WHO與多家生產疫苗的藥廠，並承諾會採購供應全香港市民所需的兩倍疫苗數量...

大陸多地再傳進口冷凍食品外包裝 潛藏新冠病毒

中國大陸近來全面防堵新冠病毒藉由進口商品傳入，13日，大陸各地至少又新增三例在進口冷凍食品外包裝上發現新冠病毒的個案，產...

台灣遭WHA排除 人民日報：防疫優等生也沒資格加入

大陸官媒人民日報今日表示，民進黨政府不承認一中原則，是無法參與世界衛生大會的真正原因，世衛組織成員國必須是聯合國會員，即...

美要求陸開放更多客運航班 華春瑩諷：病例超過千萬

美籍航空執飛中美航班的數量提高至每周10班，但美國交通部航空與國際事務副助理部長肖特表示，美國「不滿意」，並稱中美協議同...

陸學者：美方認識到無法遏制中國 就會談合作

中國經濟體制改革研究會副會長樊綱近日表示，美國兩黨雖分歧多，但在遏止中國的問題上高度一致，即使是民主黨總統參選人拜登當選...

香港泛民派議員遭DQ 劉兆佳：反映北京不再抱有幻想

香港泛民派4名立法會議員遭當局褫奪議席，引發外界對香港局勢憂心。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，北京是看到近期發展，...

提高「打贏」能力 解放軍聯合作戰綱要正式施行

據新華社報導，經中共中央軍委主席習近平批准，中央軍委日前印發的「中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）」，於2020年11月...

聲援民主派 美國安顧問：將續制裁

大陸全國人大十一日宣布，撤銷四名香港泛民主派議員的議員資格，因其宣揚或支持香港獨立，其餘十五位泛民派議員隨即總辭抗議。

「一國兩制已死」港民主派遞辭職信 立法會休會

香港立法會民主派議員宣布總辭後，昨已全部向立法會遞交辭職信，離任生效日期由即日至十二月一日不等。香港立法會昨天的會議，首...

浦東開放30年 習近平再喊「中國標準」

大陸國家主席習近平昨在浦東開發開放卅周年慶祝大會提出，要在關鍵核心技術領域取得「大的突破」，「突破一批核心部件、推出一批...

美英批北京撤港議員資格 陸外交部：別國無權說三道四

香港四名泛民派議員遭到撤銷資格，美國警告將對北京進行制裁，英國與德國也批評陸方的作為，大陸外交部發言人汪文斌今日重申，少...

兩岸關係緊張？周錫瑋：不認為會走向戰爭

最近兩岸關係緊張，前台北縣長周錫瑋到前線金門展開2天1夜的行程，他表示，現在的局勢緊張，是少數人去操縱出來，並不認為兩岸...

熱門新聞

「聲樂老師」上相親節目成功配對 真面目卻是在逃13年殺人犯

華爾街日報：習近平親自決定終止螞蟻集團IPO

女裝尺碼M是「美」、L是「爛」 大潤發道歉

龐培歐：反中還沒完 環時批「最後瘋狂」

浦東開放30年 習近平再喊「中國標準」

大陸半導體國家隊 紫光集團公司債全面崩跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。