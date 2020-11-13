陸學者：美方認識到無法遏制中國 就會談合作

中國經濟體制改革研究會副會長樊綱近日表示，美國兩黨雖分歧多，但在遏止中國的問題上高度一致，即使是民主黨總統參選人拜登當選，也會設法遏制中國；中國要更強大，當美方認識到無法遏制後，就會來談合作。

據新京報報導，樊綱近日在接受訪問時作如上表示。他說，拜登當選也會想辦法遏制中國，但方法可能不同，比如可能更多在拉盟友共同遏制。對於中國的因應方式，他認為，「我們改變不了對方，只能改變自己」，中國要創造更好的營商環境，與世界更多的國家與企業，建立命運共同體，積極參與多邊，繼續開放市場。

他並強調，今年中國要抓緊RCEP的簽署，成員國都是與中國經濟有著非常密切關係的夥伴國家，有助於形成區域經濟的更緊密關係。

至於中美關係，樊綱表示，美國的一些政客遏制中國的發展，稱要抓住最後的時間，美方可能還會鬧出各種事，但中國如果繼續高增長或是正常的增長，堅持發展5年至20年，當美方認清無法遏制中國發展的時候，中國發展達到越來越高水準的時候，美方就會來談合作。

他強調，現在中國要繼續加大改革，打通內循環、外循環，消除各種梗阻，要更多地自主創新。