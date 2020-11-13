港府：承諾採購全港市民所需2倍新冠疫苗

香港食物及衛生局局長陳肇始今日表示，港府積極聯絡WHO與多家生產疫苗的藥廠，並承諾會採購供應全香港市民所需的兩倍疫苗數量。

據香港電台報導，香港13日新增約6例病例，其中有2例源頭不明。陳肇始表示，香港有個案反彈的跡象，社區中存在隱形傳播鏈，一旦鬆懈，可能會出現第四波疫情，加上冬季是流感季節，疫情可能較第三波更嚴峻。

陳肇始強調，港府必須採取「外防輸入」和「內防擴散」的防控策略，現階段沒有空間放寬現行的社交距離措施，甚至不排除進一步收緊相關的限制措施。

香港立法會衞生事務委員會今日討論新冠肺炎的防控措施。針對有議員要求港府應推行全民強制檢測，陳肇始表示，有意見認為應對爆發病例的社區、高危群聚與高風險職業人士進行強制檢測，港府正積極研究相關法例，研究已到尾聲，盼能盡快公布。