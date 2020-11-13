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大陸多地再傳進口冷凍食品外包裝 潛藏新冠病毒

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸嚴防新冠病毒藉由進口冷凍食品傳入，北京已明確規定，本月3日起，所有進口冷藏冷凍肉類、水產品都必須能夠掃碼追溯來源，否則不得上市販售。新華社
大陸嚴防新冠病毒藉由進口冷凍食品傳入，北京已明確規定，本月3日起，所有進口冷藏冷凍肉類、水產品都必須能夠掃碼追溯來源，否則不得上市販售。新華社

中國大陸近來全面防堵新冠病毒藉由進口商品傳入，13日，大陸各地至少又新增三例在進口冷凍食品外包裝上發現新冠病毒的個案，產品分別來自巴西和印度。

武漢市衛健委網站13日上午公告，武漢市疾控部門12日按照武漢市關於「對進口冷鏈食品檢測全覆蓋」的要求，對「中食武漢冷藏物流有限公司中央直屬儲備肉冷庫」的冷凍食品進行新冠病毒核酸檢測，結果從中發現從青島黃島海關入關的進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心外包裝樣本，有3份檢測結果呈陽性。

經查，該批次進口產品共27噸，1,006箱，原產國為巴西，8月7日在青島黃島海關入關，8月15日出庫，8月17日抵達武漢後一直儲存於中食冷凍庫，尚未流入市場。

山東濟寧梁山縣也宣布，在對進口冷鏈食品檢測中，發現1份外地銷往梁山縣的進口冷凍牛肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。

大陸海關總署13日上午則公告，因從印度進口的1批凍墨魚3個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按相關規定，大陸全國海關即日起暫停接受印度水產品生產企業M/s. Basu international 的進口申報1周，期滿後自動恢復。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友日前指出，在新冠肺炎疫情嚴重地區受汙染的物品，是可以透過冷鏈運輸將病毒帶到非疫區，引起接觸傳播，引爆新的疫情。

吳尊友因此呼籲，必須做好冷鏈環節疫情防控工作，包括對進口產品及外包裝進行抽樣檢測，對冷鏈經營產業的工作環境，包括運輸車輛、儲存的冷凍庫等，定期進行環境採樣。對冷鏈從業人員進行的核酸篩查，則不得少於每周一次。

武漢 海關 疫情

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