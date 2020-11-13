香港泛民派議員遭DQ 劉兆佳：反映北京不再抱有幻想

香港泛民派4名立法會議員遭當局褫奪議席，引發外界對香港局勢憂心。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，北京是看到近期發展，認為泛民派沒有改變其鬥爭與對立立場，這將使未來一年立法會難以處理社會、經濟、民生與疫情等工作，取消議員資格反映北京對泛民派不再存有幻想。

據香港電台報導，劉兆佳13日在電台節目上表示，北京原本沒有要針對立法會議員資格問題作決定，只處理延任問題，原本是交由港府處理，但鑑於近期發展，反映北京對泛民派不再存有幻想。

至於中聯辦日前的聲明提到，愛國者治港是必須堅守的政治規矩，劉兆佳指出，相關的說法是已故的大陸領導人鄧小平在80年代起草「基本法」時提出的，不過其中的定義比較寬鬆，只要不損害國家利益等，就被視為是愛國者。

劉兆佳表示，議員到外國尋求外國勢力支持或不斷讓立法會無法運作等行為，就北京而言，都不乎合愛國者資格。

劉兆佳指出，香港目前「水深火熱」，港府需要積極有為地施政，解決各種危機及推動香港融入大陸的發展大局，預計未來會有更惡劣情況預先作出部署。