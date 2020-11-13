提高「打贏」能力 解放軍聯合作戰綱要正式施行

據新華社報導，經中共中央軍委主席習近平批准，中央軍委日前印發的「中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）」，於2020年11月7日起施行。報導稱，這份「綱要」明確聯合作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員、政治工作等重大原則、要求和基本程序，全面提高新時代「打贏」能力。

目前大陸尚未公布這份「綱要」全文。

新華社指出，綱要「圍繞實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，著眼構建聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本制度，明確基本權責，從制度層面回答未來『打什麽仗、怎麽打仗』的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向，對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，對推動我軍聯合作戰能力解放和發展，具有重要意義。」

報導稱，這份「綱要」是解放軍新時代作戰條令體系的頂層法規，重在明確聯合作戰組織實施的基本問題。中共中央軍委要求，各級要認真抓好「綱要」的學習貫徹，將「綱要」作為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代打贏能力。