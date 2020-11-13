美要求陸開放更多客運航班 華春瑩諷：病例超過千萬

美籍航空執飛中美航班的數量提高至每周10班，但美國交通部航空與國際事務副助理部長肖特表示，美國「不滿意」，並稱中美協議同意兩國每周往返超過100個航班。大陸外交部發言人華春瑩則在推特上諷刺，「美國病例超過1,000萬例，現卻要求每周往中國飛100多個航班。 」

美國航空周三重新恢復中美航班，使得美籍航空公司執飛的中美航班數量提高到每周10班。今年2月，受新冠疫情的影響，美國和中國大陸暫停定期客運航班，6月兩國才允許彼此每周往來4個航班，8月再增加到8個航班。

現在美籍航空公司每周執飛10個航班，但肖特在11日表示，美國「不滿意」，並稱中美協議同意兩國每周往返超過100個航班，「中國未尊重此事」。

華春瑩12日在推特上表示不滿並稱，1月31日，美國的新冠病例數還少於10例，一項針對中國的旅行禁令生效了。 現在，美國的病例已經超過1,000萬例，卻在要求每周往中國飛100多個航班。