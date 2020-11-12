台大陸生上吊身亡 陸委會：將全力協助學生家屬來台

教育部11日證實，台大一名陸籍學生將宿舍門反鎖在房間內上吊身亡。陸委會12日表示，對此事深感遺憾，也將就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排，全力提供協助及各種通關便利。

據台大校方轉述，11日晚間8點50分接獲學生通報，一名陸籍男學生將宿舍門反鎖，校方趕緊通報消防局，警消破門而入，發現該名學生已不幸上吊身亡。

陸委會副主委兼發言人邱垂正12日表示，陸委會11日晚間也接獲該名陸生意外身亡的消息，持續與海基會、教育部、台大等相關單位密切聯繫了解相關情況，也就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排，並積極提供協助。

至於該名陸生家屬的入境問題，邱垂正指出，陸委會、海基會都會全力提供各種協助、各種通關便利，但由於現在仍在防疫，將比照人道相關防疫措施，在防疫管控的原則下盡量協助家屬。

邱垂正也表示，對於這起不幸事件陸委會深感遺憾，也希望其他同學都能珍惜生命，遇到任何困難，應向學校、輔導單位、海基會尋求協助，以免憾事發生。