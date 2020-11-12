快訊

萊劑美牛風波！丁怡銘道歉後直奔店家 掏3.9萬元訂百份牛肉麵

川普陣營再出招 發言人亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

台大陸生上吊身亡 陸委會：將全力協助學生家屬來台

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
台大一名陸籍學生在宿舍上吊身亡，陸委會12日回應，將就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排。本報資料照片
台大一名陸籍學生在宿舍上吊身亡，陸委會12日回應，將就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排。本報資料照片

教育部11日證實，台大一名陸籍學生將宿舍門反鎖在房間內上吊身亡。陸委會12日表示，對此事深感遺憾，也將就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排，全力提供協助及各種通關便利。

據台大校方轉述，11日晚間8點50分接獲學生通報，一名陸籍男學生將宿舍門反鎖，校方趕緊通報消防局，警消破門而入，發現該名學生已不幸上吊身亡。

陸委會副主委兼發言人邱垂正12日表示，陸委會11日晚間也接獲該名陸生意外身亡的消息，持續與海基會、教育部、台大等相關單位密切聯繫了解相關情況，也就後續學生家屬來台相關事宜給予妥善安排，並積極提供協助。

至於該名陸生家屬的入境問題，邱垂正指出，陸委會、海基會都會全力提供各種協助、各種通關便利，但由於現在仍在防疫，將比照人道相關防疫措施，在防疫管控的原則下盡量協助家屬。

邱垂正也表示，對於這起不幸事件陸委會深感遺憾，也希望其他同學都能珍惜生命，遇到任何困難，應向學校、輔導單位、海基會尋求協助，以免憾事發生。

陸委會 台大 邱垂正

延伸閱讀

七成民眾認為大陸不友善 陸委會：給對岸參考

陸安排台人施打新冠疫苗 陸委會：與政治掛勾居心可議

北京辦馬習會5週年研討會 陸委會：本質是統戰

陸委會：許勝雄繼續代理海基會董座

相關新聞

七成民眾認為大陸不友善 陸委會：給對岸參考

陸委會今日發布民調，民調顯示，有七成民眾認為大陸政府對台灣政府態度不友善，但對兩岸交流的速度認為太慢的則有三成多。陸委會...

香港民主派議員總辭抗議 港澳辦斥：鬧劇、挑釁

香港立法會四名香港泛民主派議員遭北京褫奪議員資格後，另15名民主派議員隨後宣布與四人集體總辭表達抗議。大陸國務院港澳事務...

港民主黨7名議員遞請辭信 預計12月1日生效

香港民主黨7名立法會議員今天向議會秘書處遞交請辭信，以抗議北京方面取消泛民4名議員的資格。辭職預計12月1日生效

兩岸關係緊張？周錫瑋：不認為會走向戰爭

最近兩岸關係緊張，前台北縣長周錫瑋到前線金門展開2天1夜的行程，他表示，現在的局勢緊張，是少數人去操縱出來，並不認為兩岸...

習近平：上海要成為全球產業鏈供應鏈價值鏈重要樞紐

大陸國家主席習近平，12日在浦東開發開放30周年慶祝大會上表示，上海要完善金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設施體系...

龐培歐：反中還沒完 環時批「最後瘋狂」

美國總統大選投票至今已逾一周，川普迄今仍拒承認敗選。國務卿龐培歐堪稱是川普最忠心閣員，他在10日堅稱會「順利交接到第二任...

4席被DQ！港泛民19議員總辭抗議 胡志偉：立法會變成一言堂

中國人大常委會通過關於香港立法會議員資格問題的議案，港府應聲禠奪4名民主派立法會議員的資格。被禠奪議席的4名議員，稱這是...

香港大律師戴啟思：繞過司法程序 猶如古時君主

人大常委會11日繞過香港法院或立法會程序，直接頒布決定，港府隨即DQ（褫奪資格）四名立法會議員。大律師公會主席戴啟思批評...

中國民營企業家孫大午被捕 美媒：疑因言獲罪

中國知名企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午昨天凌晨被警方帶走，罪名是涉嫌「尋釁滋事、破壞生產經營」；有美媒指敢言的孫大...

習近平將接連露面 出席APEC及G20等峰會

中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平下週起將透過視訊，接連在金磚國家（BRICS）峰會、亞太經濟合作會議（APEC）領...

2020大陸「雙十一」大戰打響：直播帶貨是核心 好玩 有趣是賣點

大陸一年一度的「雙十一」網購大促又要來了，但是，天貓、京東和蘇甯等電商平台的玩法卻有了很大變化。比如，天貓「光棍節」變「雙棍節」，京東啟動會變「脫口秀」，蘇寧則乾脆來了一場「好事發生」的「三無」嘉年華發佈會……

陸國台辦：陸委會插手香港事務是徒勞無效的

針對陸委會批評香港4名立法會議員喪失議員資格，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日回應表示，大陸全國人大常委會依據憲法、香港基本...

熱門新聞

87歲婆婆河邊洗手落水「佛系」自救 網友：冷靜得令人驚嘆

中芯國際梁孟松：第二代先進工藝技術n+1正穩步推進

自殺頻傳 中國教育部對研究生導師頒布十個不得

挖土機成雙11爆款商品 淘寶訂單大增近150%

龐培歐罵大陸「馬列主義怪獸」 環時回嗆：篡改人類外交基因

港泛民4議員遭DQ 陸外交部：別國無權干預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。