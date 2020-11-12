習近平：上海要成為全球產業鏈供應鏈價值鏈重要樞紐

大陸國家主席習近平，12日在浦東開發開放30周年慶祝大會上表示，上海要完善金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設施體系，建設國際金融資產交易平台，提升重要大宗商品的價格影響力，更好服務和引領實體經濟發展。要發展更高能級的總部經濟，成為全球產業鏈供應鏈價值鏈的重要樞紐。

習近平強調，以上海浦東開發開放為龍頭，進一步開放長江沿岸城市，儘快把上海建成國際經濟、金融、貿易中心之一，帶動长江三角洲和整個長江流域地區經濟的新飛躍，浦東在擴大開放、自主創新等方面要走在前列。

習近平指出，要聚焦關鍵領域發展創新型產業，加快在積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域打造世界級產業集群。要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，同長三角地區產業集群加強分工協作，突破一批核心部件、推出一批高階產品、形成一批中國標準。

習近平認為，要在改革系統集成協同高效上率先試、出經驗，探索展開綜合性改革試點，統籌推進重要領域和關鍵環節改革，從事物發展的全過程、產業發展的全鏈條、企業發展的全生命週期出發來謀劃設計改革，加強重大制度創新充分聯動和銜接配套，放大改革綜合效應，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

習近平指出，要更好發揮上海自由貿易試驗區臨港新片區作用，對標最高標準、最高水準，實行更大程度的壓力測試，在若干重點領域率先實現突破。要加快同長三角共建輻射全球的航運樞紐，提升整體競爭力和影響力。

習近平認為，要更好統籌國內國際兩個市場兩種資源，增強資源配置能力，提高對資金、信息、技術、人才、貨物等要素配置的全球性影響力，努力成為國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略連結，在長三角一體化發展中更好發揮龍頭輻射作用。

談到疫情防控，習近平指出，要把健全公共衛生應急管理體系作為提升治理能力的重要一環，完善重大疫情防控體制機制，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，全方位全周期保障人民健康。