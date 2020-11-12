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香港民主派議員總辭抗議 港澳辦斥：鬧劇、挑釁

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港立法會議員（左起）郭榮鏗、梁繼昌、郭家麒、楊岳橋11日遭褫奪議員資格。美聯社
香港立法會議員（左起）郭榮鏗、梁繼昌、郭家麒、楊岳橋11日遭褫奪議員資格。美聯社

香港立法會四名香港泛民主派議員遭北京褫奪議員資格後，另15名民主派議員隨後宣布與四人集體總辭表達抗議。大陸國務院港澳事務辦公室12日痛斥這19人此舉是「鬧劇」，是對大陸中央權力和基本法權威的公然挑戰，

大陸全國人大常委會11日通過關於香港立法會議員資格問題的決定後，香港特區政府隨即宣告楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及梁繼昌等四名立法會議員喪失議員資格。四人與另外15位民主派立法會議員，隨後宣布集體總辭。

港澳辦官網12日以發言人名義發布新聞稿指出，這19人宣布總辭，再次表明其與大陸中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰，對此予以嚴厲譴責。

港澳辦發言人表示，擔任公職人員必須符合法定條件和要求，違法者必須承擔法律責任，這是任何一個法治社會的基本準則。大陸全國人大常委會作出的有關決定，香港特區政府據此宣布郭榮鏗等四名立法會議員喪失立法會議員資格，都是為了維護法治和特區憲制秩序。

新聞稿稱，立法會部分反對派議員將全國人大常委會履行憲制權力汙蔑為「政治打壓」，將議員職務作為政治操弄工具，策動所謂「總辭」。

港澳辦警告這19名反對派議員，若想以此鼓動激進抗爭，並乞求外部勢力干預，再次將香港拖入亂局，「那是打錯了算盤。」港澳辦強調，大陸中央和香港特區政府維護香港大局穩定的意志堅定不移，撥亂反正的決心毫不動搖。

港澳辦同時表示，注意到有部分被視為「反對派」的議員未跟進總辭。港澳辦發言人強調，「這樣的明智之舉值得肯定」。

新聞稿表示，部分反對派議員辭職「鬧劇」不會對立法會正常運作帶來影響。希望留任的立法會議員依法履職，為「一國兩制」實踐行穩致遠發揮應有的作用。

立法會 香港 人大常委會

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