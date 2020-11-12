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「十四五」規劃重要涉台信號：和平之窗隨時關上

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
10月26日至29日召開的中共十九屆五中全會，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」。新華社
10月26日至29日召開的中共十九屆五中全會，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」。新華社

針對新華社日前發布的「十四五」規劃建議，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，當中涉台部分最引人矚目的是，「祖國統一」前面未再加註「和平」兩字。李振廣說，這代表「未來追求祖國統一的路徑更寬了，方式也就更多樣了」，「和平統一之窗隨時可能關上」。

李振廣在12日的環球時報發表的文章稱，如果把「十三五」規劃建議與「十四五」規劃建議涉台內容進行比較，可以看出北京新的涉台政策規劃傳遞出的重要信號。

首先，「十三五」規劃建議中推進兩岸合作的目標是兩岸雙贏，特別是讓台灣普通民眾、青年、中小企業從兩岸交流合作中受益，有獲得感。但2016年5月民進黨執政後，大陸「惠台」政策無法在台灣落地實施。

李振廣表示，面對2020年後民進黨持續執政這一政治現實，「十四五」規劃涉台政策規劃進行了實事求是的調整，重點是把大陸的機會、同等待遇向在大陸工作生活的台灣同胞開放。

其次是重提堅決遏制「台獨」分裂。2000年至2008年陳前總統執政時期，堅決遏制「台獨」分裂成為那段時期大陸對台政策的重中之重。

但2008年5月到2016年5月馬前總統執政期間，在「九二共識」基礎上，開啟了兩岸大交流、大合作的和平發展新時期。因此，2010年、2015年中共中央在「十二五」、「十三五」規劃建議中，都沒有提到堅決遏制「台獨」分裂這一議題。

李振廣指出，民進黨2016年再度上台執政後，特別是近兩年，台海局勢日益緊張。面對「台獨」勢力挾洋自重的分裂挑釁，中共中央在「十四五」規劃建議中再度提出堅決遏制「台獨」分裂這一重大主張。

李振廣認為，這代表著未來較長一段時期，堅定有力地遏制「台獨」分裂，將成為北京對台工作的重要內容。

第三，中共十九屆五中全會公報和「十四五」規劃建議涉台部分最引人矚目的是，「祖國統一」四個字的前面未再加註「和平」兩個字。

李振廣說，「毫無疑問，當祖國統一這重大政治目標之前不再加註『和平』兩個字的限定時，未來追求祖國統一的路徑更寬了，方式也就更多樣了。」

他指出，和平統一既不能一廂情願，也不是必然選擇。「近年來的兩岸關係現實告訴我們，在外部勢力瘋狂干涉和『台獨」膨脹挑釁之下，祖國和平統一之窗隨時可能關上。」

李振廣說，「為此我們必須隨時做好以非和平方式遏制『台獨』分裂，完成祖國統一的充分準備。只有我們做好了以包括非和平方式在內的實現祖國統一的準備，兩岸和平統一的可能性才會最大化。」

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