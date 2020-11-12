「十四五」規劃重要涉台信號：和平之窗隨時關上

針對新華社日前發布的「十四五」規劃建議，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，當中涉台部分最引人矚目的是，「祖國統一」前面未再加註「和平」兩字。李振廣說，這代表「未來追求祖國統一的路徑更寬了，方式也就更多樣了」，「和平統一之窗隨時可能關上」。

李振廣在12日的環球時報發表的文章稱，如果把「十三五」規劃建議與「十四五」規劃建議涉台內容進行比較，可以看出北京新的涉台政策規劃傳遞出的重要信號。

首先，「十三五」規劃建議中推進兩岸合作的目標是兩岸雙贏，特別是讓台灣普通民眾、青年、中小企業從兩岸交流合作中受益，有獲得感。但2016年5月民進黨執政後，大陸「惠台」政策無法在台灣落地實施。

李振廣表示，面對2020年後民進黨持續執政這一政治現實，「十四五」規劃涉台政策規劃進行了實事求是的調整，重點是把大陸的機會、同等待遇向在大陸工作生活的台灣同胞開放。

其次是重提堅決遏制「台獨」分裂。2000年至2008年陳前總統執政時期，堅決遏制「台獨」分裂成為那段時期大陸對台政策的重中之重。

但2008年5月到2016年5月馬前總統執政期間，在「九二共識」基礎上，開啟了兩岸大交流、大合作的和平發展新時期。因此，2010年、2015年中共中央在「十二五」、「十三五」規劃建議中，都沒有提到堅決遏制「台獨」分裂這一議題。

李振廣指出，民進黨2016年再度上台執政後，特別是近兩年，台海局勢日益緊張。面對「台獨」勢力挾洋自重的分裂挑釁，中共中央在「十四五」規劃建議中再度提出堅決遏制「台獨」分裂這一重大主張。

李振廣認為，這代表著未來較長一段時期，堅定有力地遏制「台獨」分裂，將成為北京對台工作的重要內容。

第三，中共十九屆五中全會公報和「十四五」規劃建議涉台部分最引人矚目的是，「祖國統一」四個字的前面未再加註「和平」兩個字。

李振廣說，「毫無疑問，當祖國統一這重大政治目標之前不再加註『和平』兩個字的限定時，未來追求祖國統一的路徑更寬了，方式也就更多樣了。」

他指出，和平統一既不能一廂情願，也不是必然選擇。「近年來的兩岸關係現實告訴我們，在外部勢力瘋狂干涉和『台獨」膨脹挑釁之下，祖國和平統一之窗隨時可能關上。」

李振廣說，「為此我們必須隨時做好以非和平方式遏制『台獨』分裂，完成祖國統一的充分準備。只有我們做好了以包括非和平方式在內的實現祖國統一的準備，兩岸和平統一的可能性才會最大化。」