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大陸宣布 國產新冠疫苗三期試驗即將完成

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為國藥集團早前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行新冠疫苗三期臨床試驗的現場。（取自國藥集團微信公眾號）
圖為國藥集團早前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行新冠疫苗三期臨床試驗的現場。（取自國藥集團微信公眾號）

不讓美國輝瑞藥廠專美於前，大陸國有大型醫藥集團中國醫藥集團有限公司（簡稱「國藥集團」）也宣布，旗下在多國進行的新冠疫苗三期臨床試驗已近尾聲，試驗各項數據均好於預期。

美國輝瑞藥廠9日宣布，與德國夥伴BioNTech聯手研發的的新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力達到九成。美國衛生部長阿查爾隨後表示，若輝瑞藥廠能如預期，迅速將新冠疫苗臨床實驗初步數據送交衛生監管機關，美國政府計畫12月起為民眾施打疫苗。

台灣新冠肺炎疫苗則即將展開第二期臨床試驗。中央流行疫情指揮中心11日宣布，將建置「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，協助本土新冠疫苗業者進行二期臨床試驗的收案，希望11月底前招募到2萬人。

國藥集團11日表示，目前其新冠疫苗三期臨床正在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。

國藥集團旗下有兩款新冠滅活疫苗進入三期臨床試驗。國藥集團稱，在各國家開展的三期臨床試驗得到當地政府大力支持及充分肯定，多國政要甚至帶頭接種。

阿拉伯聯合大公國副總統兼總理阿勒馬克圖姆，11月3日就在推特分享自己接種國藥集團新冠疫苗的照片。在阿勒馬克圖姆之前，阿拉伯聯合大公國已有十多名高級官員接種國藥集團的新冠疫苗。

此外，巴林王國王儲、第一副總理阿勒哈利法親王等多位巴林高層，以及埃及衛生部長哈萊也都已經率先接種了國藥集團的新冠疫苗。

阿拉伯聯合大公國與巴林王國更先後批准緊急使用國藥集團的新冠疫苗，巴林政府則於11月3日起開始為部分一線醫護人員、教師、警察和海關人員等接種疫苗。

國藥集團董事長劉敬楨日前曾表示，國藥集團新冠疫苗預計年底前上市。到今年底，國藥集團新冠疫苗產能將達到1億劑左右，明年將超過10億劑。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在例行記者會上被問到，在大陸的台灣民眾未來若想施打新冠疫苗，有什麽途徑時表示，大陸對此會作出妥善安排。

阿拉伯聯合大公國副總統阿勒馬克圖姆3日分享自己接種國藥集團新冠疫苗的照片。（取自阿勒馬克圖姆推特）
阿拉伯聯合大公國副總統阿勒馬克圖姆3日分享自己接種國藥集團新冠疫苗的照片。（取自阿勒馬克圖姆推特）

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