龐培歐罵大陸「馬列主義怪獸」 環時回嗆：篡改人類外交基因

拜登擊敗川普即將入主白宮，即將與川普一同下台的美國國務卿龐培歐近日發言稱中共為「馬列主義怪獸」，大陸環球時報指出，這是龐培歐迄今最為惡毒的語言。環球時報甚至稱這，個即將丟掉工作的國務卿「篡改人類外交基因」，「用盡自己最後的資源詆毀大陸」。

環球時報社評指出，龐培歐日前在雷根研究所（Ronald Reagan Institute）再就中國政策發表演講，稱中國共產黨為「馬克思列寧主義怪獸」（Marxist-Leninist monster），威權、殘酷，並與人類自由對立。

儘管川普政府任期只剩約兩個月，但龐培歐揚言，美國對大陸強硬「還沒完」。環時社論直斥龐培歐篡改了人類外交的基因，以自己的惡劣示範冒犯、羞辱了外交官的職業。

社評以外界經常形容大陸外交的「戰狼」一詞反諷，龐培歐堪稱是全球外交界的「第一戰狼」，「只是在他即將被迫下場的時候，他的嘶喊越猖狂，聽上去越有了哀鳴的味道。」

環時表示，龐培歐在演講中承認了自己對中國的態度，形成於他任職中情局（CIA）局長那段時間，「這契合了人們的一種評判：他把美國國務卿中情局長化了，眾所周知，在絕大多數國家，情報機構是匯集底線思維的地方，而外交部門則更多代表了國家對外開放包容的另一面，從而實現某種平衡。龐培歐顛覆了這種平衡，他把美國國務院變得比中情局還更有鬥爭精神，更活躍在對抗的一線。」

社評指出，龐培歐太著迷於與中國為敵，他製造的中美敵對場景加入了大量自己的狂想；龐培歐揚言今天中國的政治體制一定會終結，聽上去就像他在留政治遺囑。「他一走，一些洩氣和走樣一定會發生，不現實的那些東西都會露餡。」