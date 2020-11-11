香港新加坡旅遊泡泡22日啟動 旅客最多檢測3次

香港與新加坡的建立的「旅遊泡泡」將於本月22日實施，首班專屬航班於當日啟航，推行初期每日一班，限載200名旅客。旅客出發前需自費兩地互認的病毒檢測，整個行程最多需做3次檢測。

綜合陸媒與港媒報導，兩地旅客的旅行目的和行程不受限制，但須在出發前72小時接受聚合酶鏈反應(PCR)拭子檢測。旅客也須乘搭專用航班，班機上不能有其他過境旅客或不屬於該安排的旅客。

旅客入境香港後須自付接受檢測，並在機場等候直至結果出爐。不過香港旅客入境新加坡則無須檢測。計畫實行後，如果新加坡或香港一周的無關聯冠病確診病例每日平均超過5例，雙方就會暫停該計畫，直至每日平均少於5例才會恢復。雙方也會在計畫實行一個月後，檢驗航班次數和乘客人數限制。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華說，雙方設有機制，可因應疫情作出靈活調整，盼這可讓航空、旅遊、零售等行業受惠，逐步重建香港經濟。