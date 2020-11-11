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港泛民4議員遭DQ 陸外交部：別國無權干預

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自人民日報
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自人民日報

香港泛民派4名立法會議員遭當局褫奪議席，大陸外交部發言人汪文斌今日表示，大陸全國人大常委會決定合情合理、合法合憲，別國無權說三道四，插手干預。

大陸外交部今日舉行例行記者會，汪文斌被問及相關問題，做出如上表示。

他說，大陸全國人大常委會根據大陸的「憲法」、香港「基本法」和「港版國安法」有關規定，對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港「基本法」和「港版國安法」等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理、合憲合法。

汪文斌指出，陸方堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定「依法履職」，全國人大常委會有關決定，針對的是「不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區法定要求和條件」的立法會議員，違法者必須承擔法律責任，這是任何一個法治社會的基本準則。

汪文斌說，香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題純屬中國的內政，別國無權說三道四，插手干預。

香港 港版國安法 人大常委會

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