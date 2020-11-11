大陸副外長：談拜登政策為時尚早 冀中美相向而行

大陸國家主席習近平尚未向美國大選獲勝的拜登祝賀，外界關注美國新一任總統對華政策的調整，中國外交部副部長羅照輝11日在記者會上表示，美國總統大選結果會按照美國的法律和程序來做出確定，現在談論拜登政府的政策為時尚早。

據香港01報導 ，十一日中國外交部舉行中外媒體記者會，羅照輝介紹大陸總理李克強出席東亞合作領導人系列會議相關情況。羅照輝表示，中方注意到拜登已經宣布自己當選，但大選的結果會按照美國的法律和程序來做出確定。「現在講拜登政府的政策應該稍微早一點，可以再等一等。」

羅照輝指出，無論美國現在政府的亞太政策，還是對華政策，最近一段時間以來，美方在涉及疫情、台灣、涉港、涉疆、涉藏、經貿、科技、人文交流的問題上，不斷干涉中國的內政，損害中國的利益，破壞中美關係。

羅照輝稱，一個穩定發展的中美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方對美國的政策一貫明確，致力於與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益，希望美方同中方相向而行，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿正確的軌道健康向前發展。