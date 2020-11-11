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港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港特區政府十一日取消四名民主派立法會議員資格，民主派15位立法會議員也宣布集體辭職。路透社資料照
香港特區政府十一日取消四名民主派立法會議員資格，民主派15位立法會議員也宣布集體辭職。路透社資料照

大陸全國人大常委會今日(11日)決議，授權特區政府可按框架標準取消不達標議員的資格，特區政府隨即宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格。民主派會議召集人胡志偉十一日下午宣布，其餘15位民主派議員決定集體。胡形容港府做法荒謬，更破壞香港三權分立，使香港的核心價值受到極大破壞。

據香港文匯網，大陸十三屆全國人大常委會第二十三次會議，十日十一日兩天在北京人民大會堂舉行。在閉幕會議上，通過制訂涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，包括授權特區政府可毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格。香港特區政府其後隨即宣布取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌等人的立法會議員資格。

大陸全國人大常委會作出的決定有三，一、立法會議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形均適用本決定。

三、依上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布。

香港特區政府在全國人大常委公布有關決定後發表新聞稿，指根據全國人大常委會決定，現宣布原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間被取消提名資格的4位立法會議員，即時喪失立法會議員資格，分別為楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。特區政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲。

香港 立法會 全國人大 港獨 國安法

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