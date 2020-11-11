陸委會：北京假國安之名 任意宰制香港立法會

針對中共人大常委會今（11）日通過議案，對於香港立法會議員因宣揚支持港獨、拒絕承認中國大陸對港擁有並行使主權，一經認定即喪失立法會議員資格。港府今日已宣布楊岳喬、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌及時喪失立法會議員身分。陸委會表示，該決定突顯大陸假借國安之名任意宰制香港立法會，極度罔顧民意，勢將引發更大爭議與批評。

陸委會表示，中共全國人大常委會今（11）日通過關於香港立法會議員資格問題的決定，並據以撤銷4名由港人選舉產生的泛民立法會議員之資格，凸顯相關方面極度罔顧民意，假借國安之名任意宰制香港立法會。

民主社會的立法機關，本即應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為ㄧ言堂，在在印證其「ㄧ國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會表示，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面濫加箝制港人的政治權利與民主自由，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沈淪負最大責任。

大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議審議了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》。

議案中規定，一、香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

該決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。

今後參選或者出任香港立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。