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栗戰書：香港立法會議員 必須真誠擁護基本法
大陸全國人大委員長栗戰書11日主持全國人大常委會閉幕會並發表講話，強調審議通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，是堅持和完善「一國兩制」體系，依法維護國家安全、維護香港特區憲制秩序的又一重要立法，常委會組成人員在審議中一致認為，作出決定是必要及適當。
據香港電台報導，栗戰書指出，立法會議員是香港特區公職人員的重要組成部分，必須真誠擁護香港基本法，效忠香港特區，全國人大常委會的決定，符合全體中國人民根本利益，有利維護國家主權、安全和發展利益，有利香港長治久安和繁榮發展，有利香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生。
栗戰書說，要全面準確實施基本法、香港特區維護國家安全法和全國人大常委會的解釋、決定，推進特區本地立法，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保香港公職人員符合法定條件和要求，維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。
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