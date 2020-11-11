立法會4議員宣揚港獨 遭港府宣告失議員資格

香港特區政府11日發布公報，根據大陸全國人大常委會就香港立法會議員資格問題所作出決定，宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌等四人，喪失香港立法會議員資格。

公報稱，大陸全國人民代表大會常務委員會11日就關於香港特別行政區立法會議員資格問題作出如下決定：

一、香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持”港獨”主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。

今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。

三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布。