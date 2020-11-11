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今年前十月 台灣對大陸貿易順差逾1,100億美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
10日落幕的第三屆中國國際進口博覽會，有103家台灣企業登陸參展尋找商機。新華社
10日落幕的第三屆中國國際進口博覽會，有103家台灣企業登陸參展尋找商機。新華社

儘管民進黨政府有意推動兩岸經貿「脫鉤」，但在新冠肺炎疫情下，台灣對大陸的出口依賴程度卻越來越深。據大陸海關總署統計，今年1至10月，大陸對台灣出口482.12億美元，自台灣進口1,613.43億美元。亦即今年前十個月，台灣對大陸享有的貿易順差就高達1,131.31億美元。

央視新聞報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在例行記者會中表示，隨著大陸經濟企穩復甦和積極構建新發展格局，大陸對全球經濟復甦增長的拉動作用進一步顯現，兩岸貿易特別是台灣對大陸出口逆勢增長。

據大陸海關總署統計，今年1至10月，兩岸貿易額達2,095.55億美元，年比增長13%。其中大陸對台灣出口增長7.3%，自台灣進口增長14.8%。

今年前十個月，大陸整體進出口則較去年同期衰退0.8%。其中，出口增長0.5%，進口下降2.3%。亦即兩岸進出口成長率均遠高於大陸整體對外貿易。

由於台灣對大陸的出口成長率，比台灣自大陸進口高出一倍，使得今年台灣對大陸享有的貿易順差也明顯增加。

2019年全年台灣對大陸的貿易順差為1,179億美元，前十個月則是995.5億美元。今年前十個月，台灣對大陸貿易順差高達1,113億美元，較去年同期增長達13.6%。

朱鳳蓮表示，按照台灣方面統計，今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額占台灣出口總額的比重為43.6%，10月更達到44%。

朱鳳蓮指出，這一組貿易數據充分表明，兩岸經貿合作符合市場經濟規律，具有強大的抗干擾能力，不是某些人某些勢力想「脫鉤」、想阻撓就能破壞得了的。

朱鳳蓮還說，「兩岸經貿紅利切實造福廣大台灣同胞，台灣的發展前途在大陸、台灣同胞利益福祉繫於兩岸關係，會一再被事實證明。民進黨當局為了一黨之私，罔顧廣大台灣同胞的利益福祉，逆潮流而動、悖民意而行，不會得逞。」

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