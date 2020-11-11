港府收緊防疫 海外入境者只能在酒店隔離

香港當局今天宣布收緊對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢疫，今後所有海外入境者（中國除外）只能在酒店隔離14天，不能居家隔離。

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上說，強制海外入境者在酒店接受隔離而非居所，是避免他們把病毒傳播給家人。

今年初以來，有大批香港海外留學生回港避疫，他們大都在家隔離檢疫，但少數人擅自離開寓所，期間也有人把病毒傳播給家人。

目前當局對從機場抵港的海外入境者大致採取以下防疫措施：

一、 來自病毒高危區國家或地區的入境者，登機前必須展示病毒呈陰性的檢測證明，抵港後還要接受病毒檢測，然後到酒店隔離14天。

二、 非高危區國家或地區的入境者，抵港後需要接受病毒測試，呈陰性後再到酒店隔離14天。

陳肇始同時公布，即使享有某些特權的駐港領事館人員，今後抵港後必須由館方安排到指定地點隔離，並由館方安排搭乘點對點的交通工具，不能乘坐公共交通工具。

她並說，冬季來臨，有可能爆發新一波疫情，呼籲市民繼續防疫，避免群體聚集。

香港至今累計有5389宗武漢肺炎確診個案。