快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

旅居廣東、澳門港人 下周一起返港免14日隔離

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為香港國際機場。香港中通社
圖為香港國際機場。香港中通社

香港食物及衞生局長陳肇始周三宣布，香港將於23日（下周一）起開始實施「回港易」計劃，允許目前在廣東省或澳門的香港居民，只要持有兩地認可的新冠病毒陰性檢測證明，返回香港後即無須進行14日強制隔離檢疫。

據香港經濟日報與明報報導，「回港易」計劃初期將會有配額限制，其中深圳灣口岸配額每日3,000人，港珠澳大橋配額每日2,000人。

此外，香港四個核酸檢測中心也將於本月15日啟用，檢測費用僅需港幣240元（約新台幣880元）。

另一方面，為因應全球疫情，香港也同步緊縮邊境防控措施。陳肇始表示，本周五（13日）起，所有中國大陸以外地區的入境人士，都必須在酒店進行強制隔離檢疫，集中管理。所有入境人士均須出示14天酒店預訂確認書，否則不能登機。

香港還將要求從15個極高風險地區來港的機組人員等獲豁免檢疫人士，來港前要有48小時內的核酸檢測陰性證明。

香港商務及經濟發展局長邱騰華11日也宣布，與新加坡的「旅遊泡泡」將以專屬航班方式進行，22日正式啟航，前15天每日一班機，最多200人，之後會因應情況班次將增至每日兩班。

邱騰華表示，旅客出發前72小時內要接受兩地相互認可的新冠病毒測試並獲陰性證明，同時要確認出發前14天未曾到過新加坡或香港以外的地方；新加坡旅客抵港後還得於香港機場專屬通道及實驗室，進行第二次病毒檢測，並使用專屬行李輸送帶。

香港 新加坡 酒店

延伸閱讀

支持經濟復甦 工銀澳門發行21億債券

陸進博會 吸引240家港企參展

香港選定4地點作為長期新冠病毒檢測中心 本月有望運作

美國禁止「香港製造」 港府把美國告上WTO了

相關新聞

陸：沒有九二共識的地基 何來兩岸對話的大廈

大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午就大陸日前在北京舉辦馬習會五周年座談會表示，沒有九二共識的地基，何來兩岸對話的大廈，繞開九二共...

「政治目的逮人」美再制裁4陸港官員

美國務卿龐培歐九日發布聲明，制裁四名中國大陸及香港政府官員，因其執行中共強加給香港的港版國安法，威脅香港和平、安全和自治...

港警：至十月底反送中運動拘捕超過一萬人

香港警方今日在社交平台上公布，從去年反送中運動到今年十月底，總共拘捕了10148人，其中2325人已被檢控。

陸擬訂愛國者標準 審查港公職

大陸全國人大常委會昨召開會議，港媒披露，人大常委會擬針對香港情況，訂定「愛國者標準」，要求港府檢視立法會議員和公職人員等...

旅居廣東、澳門港人 下周一起返港免14日隔離

香港食物及衞生局長陳肇始周三宣布，香港將於23日（下周一）起開始實施「回港易」計劃，允許目前在廣東省或澳門的香港居民，只...

習近平：反對外力干涉內政

大陸國家主席習近平昨晚在北京以視訊方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第廿次會議並發表談話表示，要堅決反對外部勢力以任...

大陸政協常委：要發揮反分裂國家法作用遏制台獨

大陸全國政協常委會第十四次會議今天在北京舉行，全國政協主席汪洋出席並主持會議。

習近平：堅決反對外部勢力 干涉上合成員國內政

中國國家主席習近平今晚以視訊方式出席上合組織元首理事會議時表示，中方堅定支持各國「維護政治安全和社會穩定」，堅決反對「外...

我被WHA拒於門外 陸委會對中共表達抗議與不滿

第73屆世界衛生大會（WHA）昨起復會討論台灣參與案並辯論，但本案仍被主席否決。陸委會今日表示，中共當局再次阻擾我方參加...

習近平：堅決反對外部勢力以任何藉口干涉內政

大陸國家主席習近平10日晚在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議並發表講話時表示，要堅決反對外部勢...

加國總理杜魯多批中「脅迫外交」 陸外交部：掩蓋事實誤導公眾

加拿大總理杜魯多9日指責中方「任意拘押」加拿大公民，稱「脅迫外交」是無效的。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日表示，「『...

美制裁4中港官員 陸外交部要求立即撤銷

美國9日制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其透過港版國安法壓制香港異議人士。對此，大陸外交部發言人汪...

熱門新聞

傳華為將以人民幣千億元出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

快訊！傳高通獲得華為晶片的供貨許可

天貓雙11開賣30分鐘 成交額逾1.6兆

陸文物局否決「重建圓明園」 告誡後人勿忘國恥

大陸載人潛水器再創紀錄 成功下潛馬里亞納海溝10909米海底

創新紀錄！天貓雙11訂單峰值每秒58.3萬筆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。