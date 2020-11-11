旅居廣東、澳門港人 下周一起返港免14日隔離
香港食物及衞生局長陳肇始周三宣布，香港將於23日（下周一）起開始實施「回港易」計劃，允許目前在廣東省或澳門的香港居民，只要持有兩地認可的新冠病毒陰性檢測證明，返回香港後即無須進行14日強制隔離檢疫。
據香港經濟日報與明報報導，「回港易」計劃初期將會有配額限制，其中深圳灣口岸配額每日3,000人，港珠澳大橋配額每日2,000人。
此外，香港四個核酸檢測中心也將於本月15日啟用，檢測費用僅需港幣240元（約新台幣880元）。
另一方面，為因應全球疫情，香港也同步緊縮邊境防控措施。陳肇始表示，本周五（13日）起，所有中國大陸以外地區的入境人士，都必須在酒店進行強制隔離檢疫，集中管理。所有入境人士均須出示14天酒店預訂確認書，否則不能登機。
香港還將要求從15個極高風險地區來港的機組人員等獲豁免檢疫人士，來港前要有48小時內的核酸檢測陰性證明。
香港商務及經濟發展局長邱騰華11日也宣布，與新加坡的「旅遊泡泡」將以專屬航班方式進行，22日正式啟航，前15天每日一班機，最多200人，之後會因應情況班次將增至每日兩班。
邱騰華表示，旅客出發前72小時內要接受兩地相互認可的新冠病毒測試並獲陰性證明，同時要確認出發前14天未曾到過新加坡或香港以外的地方；新加坡旅客抵港後還得於香港機場專屬通道及實驗室，進行第二次病毒檢測，並使用專屬行李輸送帶。
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