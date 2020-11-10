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香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

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香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港機場。圖／香港中通社
香港機場。圖／香港中通社

香港與新加坡針對建立航空「旅遊泡泡」機制達成原則性協議，雙方已準備就緒，最快將於本月底實施，且香港旅客的檢測次數將縮減至3次。

綜合港媒報導，香港與新加坡的「旅遊泡泡」可望於月底實施，香港的檢測結果已獲新加坡認可，旅客的檢測次數將由4次減至3次。

按照雙方協議的作法，香港旅客前往新加坡前72小時內，需要接受一次病毒檢測，並獲得呈陰性結果；第二次檢測則會在到達新加坡72小時後，在當地接受一次檢測；第3次檢測則在香港旅客回程時，在回港時，港人需要在香港機場再接受一次檢測。

相關報導並指出，在計劃初期，國泰航空及新加坡航空每日將各有一班專機來往兩地。

而受新加坡當地的「限聚令」，旅行團以不多於5名旅客為一組，每個旅行團最多20人，並會派出一位領隊隨行，以及當地的一名導遊。

旅行團先在旅遊巴士講解行程，行動期間需保持社交距離，旅行團暫定為4日3夜，於行程第3日下午會在當地進行檢測。

新加坡航空 香港

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