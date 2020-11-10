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我被WHA拒於門外 陸委會對中共表達抗議與不滿

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會。圖／取自本報系資料庫
陸委會。圖／取自本報系資料庫

第73屆世界衛生大會（WHA）昨起復會討論台灣參與案並辯論，但本案仍被主席否決。陸委會今日表示，中共當局再次阻擾我方參加WHA，並對此表達嚴正的抗議與不滿。

陸委會今日以書面回應，指出在當前全球疫情嚴峻、國際社會廣泛支持台灣參與WHA之際，中共再次以其片面設定的「一中原則」阻撓台灣，充分證明中共將政治考量凌駕於健康考量之上，罔顧台灣人民健康權益，其僵化思維及干擾作為，更阻礙兩岸關係正向發展。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共無權代表台灣人民，真正照顧台灣的是台灣政府。

陸委會批評，北京當局辯稱已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，不僅與事實不符，其當初處置疫情所引發隱匿不報之爭議，更遭國際抨擊及究責；毫無權利在WHA大會上阻撓對國際防疫有貢獻的台灣參與。政府仍將積極爭取與國際各方就全球醫療衛生安全進行合作。

大陸國台辦昨日表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。大陸對台灣地區參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。

大陸常駐日內瓦代表團發言人劉玉印則指出，新冠肺炎疫情爆發後，「中國中央政府採取一切必要措施確保台灣同胞健康福祉」，最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，台灣獲取各種疫情防控信息的渠道也是暢通有效的。

疫情 陸委會

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