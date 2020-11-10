習近平：堅決反對外部勢力以任何藉口干涉內政

大陸國家主席習近平10日晚在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議並發表講話時表示，要堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

因疫情因素，這次上合組織成員國元首理事會以視訊方式進行，習近平會中致詞表示，人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共、命運緊密相連。歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

習近平強調，要堅定支持有關國家依法平穩推進重大國內政治議程，堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

他說，各國人民對美好生活的嚮往更加強烈，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展。要秉持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，拓展務實合作空間，助力經濟復甦、民生改善。

在談到疫情防控部分，習近平表示，要加強各國聯防聯控，支持彼此抗疫努力，深化疫情監測、科研攻關、疾病防治等領域交流合作。中方倡議成員國疾控中心設立熱線聯繫，中方願積極考慮本組織國家疫苗的需要。