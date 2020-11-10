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加國總理杜魯多批中「脅迫外交」 陸外交部：掩蓋事實誤導公眾

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
加拿大總理杜魯多9日批評大陸對其「脅迫外交」，大陸外交部10日對此回應，「脅迫外交」這頂帽子扣不到中方的頭上。（圖／取自新浪網）
加拿大總理杜魯多9日批評大陸對其「脅迫外交」，大陸外交部10日對此回應，「脅迫外交」這頂帽子扣不到中方的頭上。（圖／取自新浪網）

加拿大總理杜魯多9日指責中方「任意拘押」加拿大公民，稱「脅迫外交」是無效的。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日表示，「『脅迫外交』這頂帽子扣不到中方的頭上。」、「加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是任意拘押，我們再次敦促加方正視問題的根本原因，靠掩蓋事實誤導公眾，解決不了問題。」

澎湃新聞報導，汪文斌於10日大陸外交部舉行的例行記者會上強調，「中方已多次就有關加拿大公民的個案闡明立場，必須指出，搞『脅迫外交」這頂帽子扣不到中方的頭上。」

汪文斌更表示，有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中國司法機關依法逮捕並起訴。但華為財務長孟晚舟在沒有違反任何加拿大法律的情況下，被加方無理拘押超過700天，越來越多的事實表明，美加執法部門涉嫌濫用程序非法審訊孟晚舟，加方還拒絕向公眾披露案件的關鍵證據，這充分暴露了孟晚舟事件的政治本質。

汪文斌指出，「加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是任意拘押，我們再次敦促加方正視問題的根本原因，靠掩蓋事實誤導公眾，解決不了問題。」

加拿大 孟晚舟 汪文斌

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