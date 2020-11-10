美制裁4中港官員 陸外交部要求立即撤銷

美國9日制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其透過港版國安法壓制香港異議人士。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。中方敦促美方立即停止插手香港事務，立即撤銷所謂制裁。」

澎湃新聞報導，汪文斌於10日大陸外交部例行記者會上表示，「美方的有關行徑，公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

汪文斌稱，中國是法治國家，香港是法治社會，有法必依，違法必究。在香港國家安全受到現實威脅和嚴重損害，香港政府難以自行完成維護國家安全立法的情況下，中國中央政府從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，目的是懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護絕大多數守法的香港居民，中國中央政府堅定支持香港政府有關部門和人員依法履職盡責。

汪文斌還強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，中方敦促美方立即停止插手香港事務，立即撤銷所謂制裁，不要在錯誤的道路上越走越遠。