快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美制裁4中港官員 陸外交部要求立即撤銷

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

美國9日制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其透過港版國安法壓制香港異議人士。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。中方敦促美方立即停止插手香港事務，立即撤銷所謂制裁。」

澎湃新聞報導，汪文斌於10日大陸外交部例行記者會上表示，「美方的有關行徑，公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

汪文斌稱，中國是法治國家，香港是法治社會，有法必依，違法必究。在香港國家安全受到現實威脅和嚴重損害，香港政府難以自行完成維護國家安全立法的情況下，中國中央政府從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，目的是懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護絕大多數守法的香港居民，中國中央政府堅定支持香港政府有關部門和人員依法履職盡責。

汪文斌還強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，中方敦促美方立即停止插手香港事務，立即撤銷所謂制裁，不要在錯誤的道路上越走越遠。

香港 汪文斌 港版國安法

延伸閱讀

疫情依然不穩 香港限制社交距離措施延長一周

拍攝反送中721事件被捕 香港電台編導蔡玉玲出庭

「蠶食港人自由」 美又制裁中國四官員

立陶宛國策挺台捍衛自由 外交部：續推動雙邊關係

相關新聞

美制裁4中港官員 陸外交部要求立即撤銷

美國9日制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其透過港版國安法壓制香港異議人士。對此，大陸外交部發言人汪...

中國大陸、寮國出現本季首2例新A流 廣東升至第二級警示

世界衛生組織(WHO)公布中國大陸1例H9N2流感及寮國1例H5N1流感病例，為本流行季（10月起）首2例新型A型流感病...

殲20塗裝曝光 紅星排列有典故

人民日報微信公號發布中國人民解放軍空軍最新招募飛官的宣傳片。在宣傳片結尾處，解放軍最強戰機殲20戰機塗裝標誌畫面首次曝光...

逾20萬記者考過「習思想」 習近平再出書談宣傳工作

中國國家主席習近平的「論黨的宣傳思想工作」一書，近日由中央文獻出版社出版，在全中國發行。據悉，這部專題文集收入習近平關於...

港媒：人大常委會至少DQ港立法會4議員 泛民喊總辭

全國人大常委會議今日在北京舉行，香港有網媒稱，全國人大常委會將褫奪至少四名民主派立法會議員的資格。香港民主派說，如人大常...

港大副教授殺妻案 張祺忠欲認誤殺罪 控方不接納

香港大學機械工程學系副教授張祺忠前年涉謀殺妻子後，以行李篋藏屍港大辦公室，張昨否認謀殺，於高等法院開審。控方開案陳詞指警...

港大教授：違誓DQ非人大決定 須2/3議員通過

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏表示，依「基本法」第79條，若有人行為不檢、違反誓言，須在立法會啟動程序、經三分之二出...

涉助鍾翰林潛逃 港議員前助理陸海天被捕

前香港民團「學生動源」9日在社交平台Telegram表示，34歲前成員、沙田區議員勞越洲前助理陸海天被警方國家安全處拘捕...

美媒報導：逾20萬中國記者通過習思想考試

11月8日是中國記者節，美國自由亞洲電台報導，今年以來共逾20萬中國記者通過「習思想」考試並獲得記者證。報導引述前大陸媒...

港媒：北京正試圖淡化少數民族意識

香港星島日報今天報導，北京當局正試圖淡化中國國內少數民族意識，培養「中華民族共同體意識」

美國制裁4中港官員 港府批：野蠻干預不能接受

美國國務院周一宣布，制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其通過港版國安法壓制香港異議人士。對此，香港署...

針對泛民 港媒：中國人大將定「愛國者標準」

港媒報導，即將召開的中國全國人大會議將針對香港情況訂定「愛國者標準」，不符合標準的人，可能被取消立法會議員身分等公職

熱門新聞

交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

婆婆流連街頭、住垃圾屋靠街坊救濟 查後揭是千萬炒樓王

孫亞夫：台海處於最緊張時刻 中國要有戰略定力

習近平未賀拜登 陸提國際慣例

上海特斯拉 明年產量倍增

內蒙發現西漢糧倉基址 規模空前大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。