美國制裁4中港官員 港府批：野蠻干預不能接受

美國國務院周一宣布，制裁大陸國務院港澳辦副主任鄧中華在內的四名中港官員，指其通過港版國安法壓制香港異議人士。對此，香港署理行政長官張建宗10日表示，美方此舉完全不合理及絕對不能接受，他並批評美國野蠻干預香港及中國內部事務。

這次遭美國制裁的中港官員包括：香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙、國安公署副署長李江舟以及鄧中華。

美國國務卿龐培歐表示，這四人執行港版國安法，威脅香港和平、安全與自治，持續破壞香港的自治與自由，並出於政治目的拘捕香港民眾。

他並指，李江舟所屬的駐港國安公署是依據港版國安法成立，鄧中華所屬的港澳辦則採取諸多作為，干涉香港事務並鎮壓示威群眾。龐培歐表示，相關人員將被禁止入境美國，其在美國的資產或由美國他人持有或控制的資產，也將遭受凍結。

美國今年8月曾宣布制裁香港特區行政長官林鄭月娥、警務處長鄧炳強、大陸國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，以及國安公署署長鄭雁雄等11名中港官員。

據香港電台報導，張建宗10日在主持行政會議前對此發表前述談話。張建宗還表示，美國實施制裁的做法違反國際慣例及國際法，他強調香港特區政府有責任維護國家安全，無懼任何威嚇。