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陸學者籲訂反分裂法補充法 反制美台隱性軍事同盟

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸在前總統陳水扁任內，於2005年制定「反分裂國家法」。如今有學者呼籲，應再訂定相關補充法。中新社
大陸在前總統陳水扁任內，於2005年制定「反分裂國家法」。如今有學者呼籲，應再訂定相關補充法。中新社

美國海軍陸戰隊已抵台展開為期四周授課，對此，中國當代世界研究中心研究員高揚呼籲北京當局，由大陸全國人大制定和完善關於防範他國干涉中國內政的相關法律，作為「反分裂國家法」的補充，對他國干涉中國內政依法採取反制行動和措施。

高揚10日在環球時報發表文章表示，台美軍事互動雖然不具備傳統意義上軍事同盟的標準，但美國通過一系列國內相關立法的操作，在實際上正推動美台走向危險的「隱性的軍事同盟」，助長了民進黨當局的囂張氣焰，也必然會加快大陸方面各種準備。

對此，高揚表示，大陸至少可以採取四招反制：

一、全國人大可以制定和完善關於防範他國干涉中國內政的相關法律。這些法律作為「反分裂國家法」的補充，明確規定干涉中國內政含義的內涵外延，對他國干涉中國內政的做法依法採取反制行動和措施。

二、全國人大可以制定對台武器禁運法案。在國際法意義上，台灣是中國的一部分。對台武器禁運法案可明確規定未經中國政府許可，他國售賣給台灣的ㄧ切武器裝備不得運送至台灣，授權中國政府執法部門和軍隊可依法對疑似運送售台武器裝備的船隻進行攔截和臨檢，並實施扣押和處罰運送售台武器裝備的船隻。

三、中國政府可以加大對台售武的公司和個人的精準制裁力度。中國政府不僅要制裁對台開展軍售的公司，還可以制裁這些公司背後的利益集團及其下屬企業。不僅要制裁推動對台軍售的個人，還可以制裁其代表的利益集團及其下屬企業。

四、中國軍隊可以加強對台灣海空域的常態化巡邏。解放軍海空軍針對美艦在台灣海峽的所謂「常態化巡航」和台灣民進黨當局不斷購買進攻性武器裝備等舉措，可以進一步強化對台海海空區域的巡航，以超強硬回應美台加強軍事合作，加大對美國和台灣當局的壓力。

全國人大 民進黨 軍售

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