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大陸：已注意到拜登當選
大陸國家主席習近平遲未向美國總統當選人拜登致電祝賀，大陸外交部發言人汪文斌9日在例行記者會表示，「我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定」。
習近平一直未祝賀拜登成為大陸外交部記者會媒體提問的重點，汪文斌在回應多輪媒體提問有關賀電問題說，大陸將按照國際慣例辦理。至於美中關係有關看法，汪文斌表示，中方歷來主張，美中雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動美中關係健康、穩定發展。
在大陸官媒部分，大陸央視新聞頻道9日頻繁播報美國大選並介紹拜登。央視一起頭的說法是「據美國多家媒體宣布拜登贏得大選」，還稱包括英國、德國、法國、日本等多國元首已向拜登祝賀。不過央視花更多時間報導美國當前因選舉造成的紛亂，包括雙方支持者的對峙、西雅圖槍擊死亡案、川普發起的多州訴訟等。
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