親北京勢力為司法改革造勢 香港法官登風口浪尖

（德國之爭中文網）香港《大公報》在文章中說，今年五月在銅鑼灣被暴徒行「私刑」的律師陳子遷接受該報訪問時表示，「社會有共識認為法官作​​為法治的代表應堅守持平中立的原則，法官應「比白紙更白」（白比白），判案不能有個人主觀色彩。「陳子遷還指出，有問題的案例或影響將來的判決，觸發雪球效應，要解決司法界存在的問題，可以從法官遴選制度入手，提高透明度，並就法官的背景作更嚴謹的審查，包括須持愛國愛港立場。

香港本地親北京政客也加入呼籲香港進行司法改革的行列。建制派立法會議員何君堯在多家媒體撰文談香港司法改革，稱要推翻「三座大山」，包括「爭取脫去法官假發、安排法官參加國情班和廢除大律師稱銜，以及擴大司法推薦委員會人數」等等。

隨著北京加大對香港民主派的鎮壓，香港法官越來越被推入香港政治分裂的漩渦中。今年10月，早前擔任香港東區法院裁判官、現時出任高等法院暫委副司法常務官的何俊堯被辱罵為「狗官」。他對多宗涉及反送中案件的裁判引起爭議，被指有「放生被告」之嫌。九龍塘馬可尼道兩幢屋苑的外牆上被人用紅漆噴上「狗官何俊堯」的字樣，街上還出現約20張「大字報」，上面有「狗官何俊堯、警察拉人、狗官放人、目無法紀」等辱罵字句。

大公報等將何俊堯稱為「黃官」(黃色為香港民主運動的標志色）。對「社會香港眾志」三名成員去年在《國歌法》公聽會內抗議一案，何俊堯裁定三人未遵守秩序罪成立，但僅罰款1000元，並指三人是未來「社會棟樑」。對去年6月大學生生王愷銘在萬仔警察總部外牆涂鴉諷刺警員，何俊堯官判被告感化1年及賠償1200元。在仇栩欣襲警案中，他斥警員「大話冚大話」（以謊言掩蓋謊言），因而裁定被告罪名不成立，更對警員員使用不恰當武力表示關注。

香港特首林鄭月娥上周出面譴責對法官的"不當攻擊"，並呼籲各界不論政治立場，應捍衛法治，尊重法官、法院及其判決。她說，律政司入稟申請禁制令，禁止對法官及其家人的起底行為。她也引述終審法院首席法官馬道立指出，法官並非不能批評，但批評必須有充份理據及恰當地提出。林鄭月娥同時再次捍衛人大推出《港區國安法》，稱暴力示威和社會動蕩在去年削弱本港的法治意識，揭露了國家安全在香港的短版，人大將《港區國安法》納入附件三，是適時和必要的。她還稱，法治、社會已因《國安法》實施回復穩定，將繼續全面准確落實一國兩制，繼續無畏無懼地推行《港區國安法》。

香港律師，《示威之城：香港近期的異見抗爭史》一書的作者戴安通（Antony Dapiran）認為，最近判決的這些案件既凸顯了政治壓力，也凸顯了香港司法的獨立性，不可避免地會引起來自北京及其支持者對香港司法獨立的更多攻擊。

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