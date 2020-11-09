陳明通：中共用三點重新定調「馬習會」

立法院內政委員會今邀陸委會主委陳明通做「美國大選對兩岸關係之影響」專題報告，民進黨立委紛紛要求其對「蔡習會」表態，陳明通強調，「不要在炒完馬習會，就吵蔡習會，NOT JUICY OK」？

陳明通指出，蔡習會是「馬習會」這些人在炒的，我方始終堅持兩岸要和平共處，「蔡習會」是被炒出來的。是馬英九一撥人在炒，不是真的要進行「蔡習會」。

陳明通表示，中共國台辦主任劉結一在北京「馬習會」五周年紀念會上的講話定調三點：第一，重新定調，新加坡會談是國家領導人對地區領導人，是中央對地方，矮化台灣成為地方領導人。貶台灣為地區，從未對等；第二點，一國兩制下的「九二共識」，不承認什麼「一中各表」；第三，和平統一是最好的，一國兩制台灣方案是最佳結果，統一的進程統一的結果就是如此。北京定調這三點，還不夠清楚嗎？中共對台想要統一，這是陽謀也不是陰謀。台灣人對大陸不要空心妄想。

陳明通表示，美國對台政策十分清楚，美國不會因為任何人當上總統而改變。至於中國大陸對台政策的變化，我方審慎看待，料敵從寬。他說，2019年初中共總書記習近平提出的「一國兩制台灣方案」，不是擺在那裡，是實際上有在動作的。

他指出，台灣愈來愈被世界肯定，川普是單邊主義，拜登是多邊主義，為的都是美國國家利益。台灣利益和美國國家利益是高度重疊的。七十年來，不管是地緣，民主價值，防疫，台灣都和美國站在一起，台灣民眾不用太擔心。

被問到美國政權交接期間，兩岸會不會發生大規模軍事戰爭，陳明通表示，「不至於」。至於中共會不會打東沙和東引，則回答「建議去請教國防部」。

陳明通稱，現在最重要是團結國民，國內議題可以吵吵鬧鬧，但對中共壓迫要一致對外，兩岸交流是要互相了解，交流要堅持下去。內部團結，中國怎麼變化才能應變。

對於海基會董事長難產，代理董事長已代行幾個月，陳明通表示，「繼續代理下去沒問題」。至於政府有沒有新人選在討論？陳明通稱，政府部門有在積極思考，要尊重董事會。