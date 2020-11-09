共軍最強戰機 殲-20塗裝標誌畫面首次曝光

大陸人民日報微信公號發布中國人民解放軍空軍最新招募飛官的宣傳片。在宣傳片結尾處，共軍最強戰機殲-20戰機塗裝標誌畫面首次曝光！

在這約1分鐘的宣傳片中，解放軍空軍多型先進戰機亮相，包括殲-10改進型、殲16等。最讓人關注的是空軍現役最先進第四代戰機殲-20。宣傳片結尾處，殲-20座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第一排共5枚，空心紅五星位列第二排共3枚。

上觀新聞「政知道」稱，類似塗裝標誌可從抗美援朝（韓戰）志願軍空軍駕駛員王海說起。

在北京中國人民革命軍事博物館大廳內，陳列著戰鬥英雄王海在朝鮮戰場上駕駛的蘇製米格-15殲擊機。銀色機身上即標有9顆五角星。而這9顆五角星的噴塗方式和上述畫面中並無二致，分為兩行，上面的4顆紅星是實心的，下面的5顆為空心。

上面4顆實心的紅星代表擊落敵機4架，5顆空心代表擊傷敵機5架。大陸空軍專家楊宇傑曾在央視節目「講武堂」中說，這是當時世界空軍通行的一種做法，一方面激勵戰友奮勇殺敵，另一方面威懾戰場上的對手。

資料顯示，王海是中共建政後的第一代飛行員。1951年4月後，王海在抗美援朝戰鬥中，共擊落擊傷敵機9架，榮立特等功、一等功各一次，並被授予志願軍一級戰鬥英雄稱號。王海所屬的飛行一大隊，共先後在北韓擊落擊傷敵機29架。1964年，該大隊被空軍命名為「王海大隊」，1991年被空軍授予「模範飛行大隊」榮譽稱號，被軍媒冠以「空中王牌」的美譽。

「王海大隊」的稱號一直延續至今，目前「王海大隊」隸屬於東部戰區空軍航空兵某旅。2019年列裝殲-20戰機。

今年十月的大陸國防部例行記者會上，有媒體詢問殲-20戰機現身距台灣僅500公里的浙江衢州機場？大陸國防部發言人吳謙回應稱，武器裝備的具體部署地點事關軍事秘密，他可以告訴大家的是，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整、挫敗任何形式台獨分裂勢力的能力始終都在，意志堅定不移。