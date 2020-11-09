陳明通：炒作「蔡習會」毫無意義

陸委會主委陳明通九日在立法院備詢時激動地說，「蔡習會」是炒作出來的議題，台灣願意在有尊嚴有對等有意義的情況下和大陸對話，但有人炒作「蔡習會」，這毫無意義。「社會上，炒完馬習會，又炒蔡習會，這兩者是不同的」。「一撥人吵這個有什麼意義？這毫無意義嘛！」

國民黨立法委員陳玉珍九日表示，陸委會「美國大選對兩岸關係之影響」專題報告，薄薄三頁內容，內容十分籠統，整篇都是防禦、管理，而不是交流。她說，「陸委會的功能畢竟是促進兩岸交流」。

她話峰一轉問及金門的「小三通」開放時程。希望陸委會聽到金門地方人士的心聲，盡快開放。

陳明通表示，日前他和金門縣長楊鎮浯面對面交流，目前金門馬祖停止「小三通」，當初二月時，如果只是限縮不是停止，恢復可能比較容易。「小三通」政府十分珍惜，何時恢復，要看疫情指揮中心，由它決定。政府會整體評估。

陳明通透露，楊鎮浯也認為，這裡要隔離十四天 ，那邊要十四天，人流量會比較小。他說，政府非常重視小三通，要配合流量的需求，疫情指揮中心的看法，航班是不是太少，這些都要研議。

陳玉珍再逼問，政府對「小三通」重新開放有沒有時間表，有沒有任何條件的標準或限制？是否設中風險區，低風險區，有設這些標準，才能進一步考慮開放。

陳明通則表示，全世界疫情正在二度爆發，疫情緩和後才會考慮。政府要做整體評估，並要由疫情指揮中心來決定。陳玉珍表示，政府沒有針對中、低風險設開放標準，和世界通用做法明顯不同。

其次，針對兩岸要交流對話。蔡英文總統在國慶講話說，希望兩岸促成尊嚴、有意義的對話。行政院長蘇貞昌則表示，「會什麼會，不用會」。針對未來兩岸對話，是否蔡蘇兩人意見不同？

陳明通激動地說，蔡習會是炒作出來的議題，我方願意在有尊嚴有對等有意義的情況下對話，但有人炒作「蔡習會」，毫無意義。「社會上，炒完馬習會，又炒蔡習會，這兩者是不同的」。「一撥人吵這個有什麼意義的，這毫無意義嘛！」

陳玉珍表示，不可以這麼講，馬習會有一定意義，具有其歷史定位。陳明通立即嗆道：「那就回到歷史系吧！？」「就讓他走進歷史去吧！」

陳明通進一步說，中共至今不放棄武力攻台，不放棄一中原則的九二共識，不斷拉高以武促統聲調，對台政策沒有改變。

陳玉珍則表示，兩岸持續緊張，大陸軍機持續繞台，大選後的兩岸關係會令人很擔憂。